Información actualizada: a qué edad piden test de visión para renovar licencia en Texas, Florida, California e Illinois
En estos cuatro estados de EE.UU. los conductores mayores deben cumplir con requisitos adicionales; en algunos, la exigencia comienza a edades más altas
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En Texas, Florida, California e Illinois, las autoridades estatales fijan umbrales específicos a partir de los cuales el chequeo oftalmológico pasa a ser obligatorio en los trámites de renovación de las licencias de conducir. Sin embargo, este requisito difiere en cada estado. En algunos casos, las personas tienen que someterse al control desde los 70 años, mientras que en otros la exigencia comienza a los 79 o incluso a los 80.
Texas: examen visual obligatorio desde los 79 años
El Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) del estado de Texas dispone que los conductores de 79 años o más deben revalidar su permiso de forma presencial.
Además, el organismo fija períodos de renovación diferenciados según la edad:
- Entre 79 y 84 años se emite una licencia con vigencia de ocho años
- Para quienes tienen 85 años o más el trámite es cada dos años
Durante el trámite, el interesado debe completar una solicitud, presentar documentación que acredite identidad y ciudadanía o presencia legal, y proporcionar datos biométricos como firma y huellas.
También debe tomarse una fotografía, abonar la tarifa correspondiente y aprobar un test visual. A su vez, el DPS explica que un especialista revisa el historial médico de la persona para determinar si se requieren pruebas adicionales.
Florida: un test en cada renovación de licencia desde los 80 años
En Florida, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) establece que la evaluación de vista pasa a ser obligatoria para los conductores que superan el umbral de los 80 años. En esos casos, se les exige acreditar el control ocular mediante un formulario completado por un médico autorizado o realizar la prueba en una oficina estatal.
Esta revisión evalúa si el solicitante cumple con los estándares mínimos de agudeza visual exigidos por el estado. Se requiere una vista de al menos 20/70 en uno o ambos ojos, con o sin lentes correctivos. Si un ojo presenta 20/200 o peor, el otro debe alcanzar al menos 20/40 para cumplir con los requisitos.
A qué edad exige California el control de visión para revalidar la licencia
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California determina que los automovilistas de 70 años o más ingresan a un proceso de actualización del permiso con requisitos específicos. En estos casos, el trámite puede iniciarse en línea.
Illinois: controles visuales desde los 79 y cambios a partir de julio de 2026
La legislación en Illinois fija que las personas están obligadas a realizar un control de la salud ocular desde los 79 años al momento de pedir nuevamente la habilitación.
A partir del 1° de julio de 2026, entra en vigor la Ley de Seguridad Vial y Equidad (HB 1226), que mantiene la verificación oftalmológica pero modifica otros aspectos del sistema. Desde esa fecha, los solicitantes de 79 y 80 años deberán renovar de forma presencial y seguirán obligados a realizar esta revisión de la vista, aunque ya no tendrán que rendir el examen práctico de conducción.
Para quienes tienen entre 81 y 86 años, esta instancia se repetirá cada dos años y también incluirá el control visual obligatorio. En tanto, los usuarios de 87 años o más deberán actualizar su registro anualmente, con examen de condición visual y prueba práctica de manejo.
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