La isla sagrada que aparece al amanecer y desaparece con el sol: testigos la documentaron por más de un siglo

En Hawái, entre Maui y Molokai, desde hace décadas se documentó la aparición de la isla Kanehunamoku. El lugar forma parte de la mitología hawaiana y fascina a residentes y turistas. A lo largo del tiempo, se discutió sobre la realidad de sus avistamientos.

La isla de Hawái que desaparece en el horizonte

En diciembre de 1900, un periódico hawaiano documentó el avistamiento de la isla Kanehunamoku. Según el relato, únicamente pudo ser observada entre las 5.05 y las 6.20 (hora local), que luego dejó lugar a un vacío y un misterio en la zona.

Retomada por SFGATE, la historia está relacionada con una tradición hawaiana de acuerdo a la cual existen islas ocultas que, habitadas por los dioses, solo son visibles para algunas personas.

Estas llamadas islas perdidas, según reportaron testigos, llegan a verse justo al amanecer o al atardecer, pero desaparecen en el horizonte poco tiempo después.

El hecho coincide con otro reporte, publicado en febrero de 1912, en el que un matrimonio aseguró haber visto luces en movimiento en el mar.

Cuando estas se apagaron, divisaron una isla cerca de la costa en la cual, afirmaron, pudieron observar figuras que se movían. Sin embargo, a la mañana siguiente había desaparecido.

Qué dice la leyenda de la isla oculta por los dioses en Hawái

De acuerdo con la Biblioteca Electrónica de Hawái, la isla Kanehunamoku es un paraíso de abundancia habitado por dioses y espíritus. Según los especialistas, este lugar únicamente puede ser visto en momentos específicos y por personas con gran conexión espiritual.

La leyenda proviene del libro The Water of Kane and other legends of Hawaiian Islands, que cuenta que la isla oculta fue creada por los dioses Kane y Kanaloa para servir de hogar a los espíritus y descendientes de los dioses.

Según la leyenda, la isla de Hawái fue creada por los dioses GETTY IMAGES

Según la mitología y lo que establece la leyenda, la razón por la cual este lugar se mantiene fuera de la vista de la mayoría de los humanos es que los dioses buscan preservar su pureza.

La isla Kanehunamoku en Hawái podría ser solo un espejismo

Aunque la aparición en el horizonte de la isla Kanehunamoku fascina tanto a los hawaianos como a los turistas, una posible explicación de estos avistamientos es que son un espejismo.

SFGATE señala que medios locales hicieron referencia a estos avistamientos explicándolos como fenómenos visuales, hechos considerados frecuentes en el mar.

En el océano es fácil que se produzcan efectos e ilusiones ópticas de distintos tipos, por las cuales muchas personas, tanto en la cercanía a Hawái como en otras áreas, creen ver cosas que en realidad no están ahí.

Expertos señalan que en el océano suelen presentarse distintas ilusiones ópticas

Con base en lo anterior, algunos expertos consideran que la isla que aparece y desaparece puede explicarse como un waiiliula, palabra hawaiana que significa espejismo.

Otra posibilidad es que este fenómeno esté relacionado con la erosión de las islas en la zona que reduce las extensiones de tierra a pequeños islotes. Más allá de una explicación real, la historia de la isla Kanehunamoku y su simbolismo es sumamente reconocida como parte de las leyendas de Hawái.