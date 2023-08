escuchar

Un nuevo incendio del viernes por la noche en la isla hawaiana de Maui causó la evacuación de Kaanapali, una zona al norte de Lahaina, la ciudad devastada por los incendios a principios de semana, informó la Policía. El número de víctimas mortales en total aumentó a 80 en el último balance, pero la cifra podría incrementar si no se pueden controlar las llamas y a medida que avancen los trabajos de rescate.

Los residentes de Maui comenzaban a regresar a sus barrios, devastados por las llamas, entre autos quemados y avenidas salpicadas de cromo fundido. Algunas casas estaban reducidas a las cenizas, una realidad transformada por la furia del fuego. Ese fue el paisaje que encontraron los pobladores cuando se les permitió volver a la zona para que hicieran un balance. El fuego arrasó partes de Maui y todavía no estaba contenido en su totalidad cuando comenzó otro.

Las autoridades aseguraron que el nuevo incendio, que empezó cerca de una estación del servicio, estaba controlado al 100% a las 20.30 horas locales. La nueva evacuación conmocionó a los residentes, que apenas evaluaban los daños. Según el Centro de Desastres del Pacífico, en Lahaina, las llamas dañaron más de 2200 estructuras.

Restos calcinados tras el paso de incendios forestales en Lahaina, Hawai, el jueves 10 de agosto de 2023 (AP Foto/Rick Bowmer) Rick Bowmer - AP

En Maui, unas 4500 personas se quedaron sin electricidad a primera hora de este sábado, de acuerdo con Poweroutage.us, que recopila datos de las compañías eléctricas. Si bien el número de víctimas mortales asciende a 80, según información retomada por el New York Times, la cifra puede subir a medida que los equipos de respuesta comiencen a ingresar a las estructuras calcinadas.

En el corazón de Lahaina y centro económico de la isla, casi todos los edificios en Front Street quedaron destruidos. Pocas cosas se conservaron tras el incendio, publicó AP, basada en la recopilación de periodistas que hicieron un recorrido por la zona. “Fue tan rápido, que es increíble”, compartió el residente Kyle Scharnhorst mientras inspeccionaba los daños en su complejo de departamentos: “Era como una zona de guerra”.

Una imagen aérea tomada el 10 de agosto de 2023 muestra coches destruidos en Lahaina tras los incendios forestales en el oeste de Maui, Hawái PATRICK T. FALLON - AFP

Muchos sobrevivientes contaron en entrevistas que las sirenas no sonaron y que tampoco tuvieron una advertencia que pudiera darles tiempo para escapar. “No hubo ningún aviso. No hubo absolutamente ninguno. Nadie se acercó. No vimos un camión de bomberos ni a nadie”, declaró a la agencia citada Lynn Robinson, que perdió su casa.

Las autoridades enviaron alertas a los teléfonos, televisiones y emisoras de radio. Sin embargo, los cortes de electricidad pudieron haber impedido el alcance de estos avisos. Mientras hacían el balance de víctimas mortales, el gobernador Josh Green advirtió de que el número de muertos probablemente aumentaría con las operaciones. “La recuperación va a ser extraordinariamente complicada, pero queremos que la gente vuelva a sus casas y haga lo que pueda para evaluar con seguridad, porque es bastante peligroso”, señaló a Hawaii News Now.

¿Qué pasó en Hawái?

Los fuertes incendios en Maui de esta semana fueron alimentados por un verano boreal seco y fuertes vientos de un huracán. Primero comenzaron tres y se extendieron en la maleza reseca que cubre la isla. El más grave devastó Lahaina el martes, donde todo se redujo a escombros grises y cenizas.

Imagen del 9 de agosto de 2023 en Lahaina, Maui, donde todo es devastación por los incendios forestales (Tiffany Kidder Winn via AP) Tiffany Kidder Winn - Tiffany Kidder Winn

Estos incendios forestales se volvieron el desastre natural más mortífero en décadas. En 1960 se registró un tsunami que mató a 61 personas y en 1946 uno aún mayor en el que 150 perdieron la vida. En incendios, el último más grave fue en 2018, el Camp Fire en California, que mató al menos a 85 personas y arrasó la ciudad de Paradise.

En este caso, los esfuerzos de extinción de las llamas también tienen obstáculos debido al poco personal, señaló Bobby Lee, presidente de la Asociación de Bomberos de Hawái. Son 65 elementos trabajando al momento, responsables de tres islas: Maui, Molokai y Lanai. Cuentan con 13 camiones pero no vehículos todoterreno.

Las autoridades de Maui también advirtieron a los residentes de Kula y Lahaina que el agua puede estar contaminada y que no se debe consumir. De acuerdo con los cálculos de Karen Clark & Company, que hace modelos de catástrofes y riesgos, este incendio sería el segundo fenómeno más costoso de la historia de Hawái, solo detrás del huracán Iniki, de 1992.