Camila Lattanzio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe) denunció a través de las redes sociales que sufrió violencia de género por parte de su exnovio. Según relató la exconcursante, el que fue su pareja la encerró en su casa, donde la joven acudió para recuperar su celular, que presuntamente se lo había interceptado. Constanza Romero, quien fue su compañera en la casa más famosa del país, pidió difusión de su testimonio y apoyo para la joven: “No puede ser que él esté libre”.

“Ayer pase una situación muy fea. Me da vergüenza grabar este video, pero sentí que mi vida estaba en peligro”, comenzó Lattanzio en el clip que compartió, que posteriormente fue borrado de su perfil de Instagram y fue replicado por la cuenta de LAM (América TV) en Twitter. Y siguió: “Hoy fui a la casa de mi ex, como un día normal. Nosotros no mantenemos una relación ni nada, pero nunca lo dejé de ver. Hoy fui y no me dejó salir”.

Camila Lattanzio compartió un desgarrador pedido al sufrir violencia de género

La exparticipante se quebró en llanto en medio de su relato. “No me dejó salir de su casa. Yo fui a buscar mi celular, que me desapareció así de la nada, y resultó ser que me lo había robado el chabón. Me di cuenta y le dije que, por favor, quería pasar a buscar el celular a su casa”, contó Lattanzio. Y continuó: “Me contestó que no lo tenía. Él estaba enojado por una situación de un pibe. Él tenía todo en su poder, porque entró a mi cuenta de Instagram, no sé cómo hizo. Me amenazó y me encerró en su casa, no me dejaba salir”.

Camila relató que llamó a su mamá y a su hermana para que la fueran a buscar a la casa de su ex. “Me dio mucho miedo. Me amenazó con que me iba a robar mis cuentas, me iba a hacer mie*** de una manera u otra. Que iba a inventar cosas mías. El chabón me estaba grabando 24 horas”, señaló la exparticipante del reality.

El apoyo de Constanza Romero

La cuenta de Twitter de LAM difundió el testimonio de Camila Lattanzio, desde donde aseguraron que las Stories de la exparticipante fueron borradas de su perfil en Instagram. “Me hizo mucho daño. Estoy muy mal. Por favor, difundan”, cerró la joven.

En tanto, Constanza “Coty” Romero, quien fue la compañera de Camila dentro de la casa más famosa del país, compartió un video a través de sus redes sociales, en señal de apoyo a Lattanzio y pidió que se difunda su relato. “Ayuden a Cami a difundir lo que le está pasando, no puede haber gente tan hija de p*** en este mundo”, señaló.

Coty Romero pide ayuda para Cami Lattanzio #LAM pic.twitter.com/QRycoAfRvq — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 12, 2023

Y agregó: “Yo tuve realmente el placer de poder conocer a Camila fuera de la casa y tiene un hermoso corazón. Siempre estuvo para mí cuando lo necesité. Es una hermosa persona y no puede ser que él esté libre y viva su vida como si nada. Nos puede pasar a cualquiera de nosotras, chicas”.