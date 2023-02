De Shakira y Miley Cyrus a Carly Simon y Alanis Morissette: los hits rabiosos que dejó el desamor

escuchar

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” sentenció Shakira en su sesión con Bizarrap, consagrado ya como uno de los éxitos más grandes de 2023 a pesar de que el año apenas empezó. Y con todo lo que facturó Miley Cyrus arriba de los escenarios se compró flores (”Flowers”), escribió su nombre en la arena y habló consigo misma por horas. Las dos mujeres están liderando los rankings a nivel global y son la última prueba de que una relación frustrada puede ser el motor perfecto para grandes canciones.

Luego de una etapa de aparente autocrítica en “Monotonía”, la canción con Ozuna en la que afirmaba sobre el fin de su amor con Gerard Piqué (“No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía”), Shakira se unió al argentino Bizarrap para una Bzrp Music Sessions que dejó poco para la imaginación y fue muy directa con las referencias a la traición de la ex estrella del Barcelona.

Clara Chía, Piqué y Shakira, un triángulo que funciona en las redes sociales y en los rankings musicales

Ahora en “TQG (Te Quedé Grande)”, la colombiana se une a su compatriota Karol G, quien tiene a su vez sus propios problemas amorosos tras la ruptura poco amigable con Anuel AA. Juntas, le cantan a sus viejos amores sacando los trapitos al sol, ya que parece que ambos han intentado volver.

“¿Qué haces buscando melao (se refiere a un dulce típico de Colombia) si sabés que yo errores no repito? Dile a tu nueva bebé que yo por hombres no compito” aseguran ambas colombianas, dando a entender que sus ex han intentado volver con ellas, arrepentidos de haberlas traicionado. Mientras las reproducciones en las plataformas de streaming crecen día a día, el dolor del desamor parece quedar cada vez más lejos.

Otros tiempos: cuando Miley Cyrus y Liam Hemsworth estaban juntos The Grosby Group

Debe ser el mismo sentimiento de Miley Cyrus, que con “Flowers” tiene la que posiblemente sea la canción más popular de su carrera. Se trata del primer single de Endless Summer Vacation, su octavo disco, que se conocerá el 10 de marzo. Se trata de un himno muy ácido dedicado a su ex esposo, Liam Hemsworth, y al tiempo que pasaron juntos. Las referencias a la fallida relación no sólo están en la letra del tema, que celebra la independencia tras una relación que salió mal, sino también en el videoclip.

Canalizar la rabia en una canción que ventile, además, trapitos sucios no es una novedad: es una fórmula que muchas veces llevó a los intérpretes a la fama. Quienes vivieron en los 90 recordarán perfectamente Jagged Little Pill, el disco que hizo que Alanis Morissette sonara en las radios de todo el mundo y que vendiera más de diez millones de copias.

Alanis Morissette quedó con el corazón roto cuando Dave Coulier la dejó

El enojo fue parte del motor detrás de los temas de la placa que tenía reservada la corrosiva “You Oughta Know” para su ex novio Dave Coulier, el actor y músico conocido por ser uno de los tíos de la serie Full House. “Lo escribí cuando tenía 19 años y estaba hundida en mi enojo. Cuando escucho ahora esta canción sólo siento compasión hacia aquella parte de mí que reaccionó de esa forma, tomándome su abandono de esa manera tan personal”, diría años después.

Algo parecido le pasó Carly Simon, quien en 1971 lanzó quizá la canción de desamor más famosa de todas, “You’re So Vain”. Durante décadas se especuló quién podría ser el vanidoso al que hacía referencia el título, con nombres que iban desde Cat Stevens a Mick Jagger o David Bowie. Finalmente, la protagonista confirmó que el destinatario era Warren Beatty. “¡Warren piensa que toda la canción trata de él!”, aseguró entre risas.

Warren Beatty cree que el tema de Carly Simon está dedicado a él SIPA USA / GROSBY GROUP

Al igual que Shakira y Karol G, cuando el aludido es famoso el logro de la canción parece ser doble, como “Sorry”, de Beyoncé, que está dedicado a una infidelidad de su marido, Jay Z, o “Cry Me a River”, con el que Justin Timberlake intentó hacer quedar a Britney Spears como una malvada, aunque toda historia de desamor tiene dos versiones.

En nuestro país también hay himnos de desamor aunque muchos los escribieron hombres. Quizá el más popular de la década del 90 fue “Traición a la mexicana”, de la banda de reggae La Zimbawe. Su líder, Marcelo “Chelo Delgado”, se la dedicó a Andrea Campbell, quien por ese entonces era una modelo que se había hecho famosa gracias a su participación en Robocopia, un programa de televisión humorístico de ATC. Como coequiper de Raúl Portal, y rebautizada Chispita, la morocha había crecido mucho en los medios tiempo después de haberle roto el corazón a Delgado.

“No sólo ‘Traición a la mexicana’ es para Andrea, sino que ella sobrevuela todo el disco. Yo estuve dos años con ella y esa placa es la catarsis, lo que me salió cuando tuve que viajar a Chile luego de que ella me rompiera el corazón. Allá hice producción de eventos, cosas relacionadas con la moda pero nunca dejé la música. Cuestión de honor salió en el 1994, comenzó a sonar en 1995 y explotó hasta 1997. Terminó vendiendo 250 mil unidades y convirtiéndose en disco de platino, mucho de eso debido a ‘Traición a la mexicana’”, reveló el compositor.

Diez años más tarde, otro éxito surgido de un corazón roto sonaría en las radios: “Fantasmas”, escrito por Ale Sergi y dedicado a Andrea Rincón. El líder de Miranda! comenzó su relación con la actriz y modelo en plena temporada de teatro en Carlos Paz, en el verano de 2013 y fue la pareja del momento.

“Lo conocí en una disco en Carlos Paz y nunca pensé que podía llegar a pasar algo. Él estaba tocando y yo bailaba. Los fotógrafos y la gente me miraban sólo a mí, entonces él estaba caliente, preguntando quién era la mina que le sacaba protagonismo. Así que cuando terminó, lo fui a saludar al camarín y lo primero que le dije fue: ‘Ese saco que tenés es de gay’. Y él me respondió: ‘Y, si no me lo pongo las morochas calientes me invaden el camarín’. Me reí y me invitó unos tragos. No pasó nada. La verdad es que una vez lo había visto en un videoclip y había pensado: ‘qué rico chico’, pero me parecía de esas personas que no eran para mí. Algunos días más tarde, después de una gira, me regaló una cartera con un papel que decía: ‘Desde que te conocí estoy volando... sé mía’. Con eso me conquistó”, recordó Rincón.

Fantasmas en la casa y un hit entre sus manos: del amor entre Andrea Rincón y Ale Sergi quedó una gran canción Gerardo Viercovich

El romance fue tan corto como turbulento e incluyó tatuajes, fechas de casamiento que nunca se cumplían y amenazas cruzadas entre la vedette y Nieves Jaller, histórica compañera de Sergi. La despedida definitiva llegó en octubre, pocas semanas antes de que Rincón confesara el consumo problemático de sustancias. Fiel a su estilo de componer inspirado por las mujeres de su vida, Sergi presentó en enero de 2014 “Extraño”, el primer corte de su nuevo disco. Allí canta: “Extraño tus pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba. Extraño el paraíso de tu cara con los ojos achinados, la sonrisa desplegada, la melena despeinada, la actitud exagerada, el sonido de tu voz”.