Karol G presentó la lista de canciones de su nuevo álbum y causó revuelo en las redes

Mañana será bonito se llama el nuevo álbum de Karol G, lanzado este 24 de febrero. Se trata de un trabajo de 17 canciones, en el que el amor es el eje principal. Shakira, Carla Morrison, Quevedo, Romeo Santos y Bad Gyal son algunos de los artistas que colaboraron en los temas que prometen convertirse en éxitos.

A los 32 años, Carolina Giraldo Navarro -su verdadero nombre- vive un gran momento en su carrera.

En 2021, compartió con sus fans un adelanto de su nuevo trabajo al presentar “Cairo”, “Provenza” y “Gatúbela”. Cómo era de esperar, rápidamente se convirtieron en himnos para ellos.

Karol G lanzó su nueva canción (Foto Instagram @karolg)

El 14 de febrero, entusiasmada por la espera para dar a conocer sus nuevos temas, compartió la tapa de su nuevo disco. Sirena, sol, frutas, playa, animales, corazones y flores fueron algunas de las figuras dibujadas que conformaron la estética del lanzamiento y ya demostró el sentido de cómo serían sus temas.

La portada del álbum es colorido y con diversas figuras (Foto Instagram @karolg)

Asimismo, un nuevo adelanto de su colección “Mientras me curo el cora”, fue presentado en el Festival de Viña del Mar el 20 de febrero. Apenas cuatro días más tarde, salió a la luz “TQG” la esperada canción con colaboración de Shakira.

Las colombianas le pusieron ritmo y baile a sus vivencias con el corazón roto, y en ocho horas consiguieron más de 5 millones de reproducciones.

“TQG”, la nueva canción de Shakira y Karol G

El álbum Mañana será bonito cuenta con muchos temas, los cuales fueron revelados por la propia Karol G en sus historias de Instagram. Además del que comparte con Shakira, aparecen: “Pero tú”, con el rapero español Quevedo; “Besties”, “Gucci los paños”, “Tus gafitas”, “Mercurio”, “Kármira” -con colaboración con la española Bad Gyal y el jamaiquino Sean Paul- ;“Carolina”, “Dañamos la amistad”, con el panameño Sech; “Amargura”; “Mañana será bonito” con Carla Morrison; “Mientras me curo el cora”; “X si volvemos” con Romeo Santos; “Ojos Ferrari” junto con Justin Quiles y Ángel Dior; “Gatúbela” con Maldy; “Provenza” y “Cairo” con el productor Ovy On The Drums.

De esta forma, la artista sacó a luz su cuarto material que se suma a sus grandes éxitos. Rápidamente, las redes reaccionaron y mostraron su felicidad por el lanzamiento.

En 2017 la artista lanzó su álbum Unstoppable. Dos años más tarde, llegó Ocean y luego, KG0516.

17 canciones forman parte del nuevo álbum (Foto Instagram @karolg)

El amor y el desamor son las premisas de la artista colombiana, que supo plasmar en canciones historias que reflejan lo que muchas personas atraviesan.

