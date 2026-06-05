El fútbol destronará a la NFL en EE.UU., augura el arquitecto del Mundial 1994

32 años después de supervisar el Mundial de 1994, formidable éxito que impulsó el soccer en Estados Unidos, Alan Rothenberg cree que el fútbol está destinado a reemplazar a la NFL como el deporte más popular en el gigante norteamericano.

Cuando Estados Unidos organizó su primera Copa del Mundo, recuerda Rothenberg en una entrevista con la AFP, el fútbol era visto por un amplio sector de los medios estadounidenses con "desdén, si no desprecio".

Una lista de prejuicios se repetía sin cesar: un deporte aburrido y con pocos goles que, básicamente, era para el resto del mundo.

En el despacho de su casa de Beverly Hills, Rothenberg, de 87 años, sonríe al pensar en la evolución vivida hasta que Estados Unidos vuelva a hospedar la mayoría de los partidos del Mundial de Norteamérica, que comienza el 11 de junio.

La liga norteamericana (MLS), principal legado del Mundial de 1994, ha crecido hasta tener 30 equipos y el orgullo de contar con Lionel Messi, el futbolista más popular del planeta.

El promedio de público en sus partidos, superior a los 20.000 espectadores, ya sobrepasa el de las ligas de básquetbol (NBA) y hockey sobre hielo (NHL).

Desde sus casas, aficionados estadounidenses también siguen con avidez la Premier League y otros campeonatos europeos por televisión abierta.

"Dentro de treinta años, creo que estaremos compitiendo, si no lo hemos hecho ya, con la NFL por la primacía en este país", consideró Rothenberg.

"No puedo imaginar a la NFL llegando más alto y, en algún momento, se va a estancar (...) Al mismo tiempo que el fútbol simplemente seguirá disparándose", expuso.

- Una base sólida -

Para ilustrar su argumento, Rothenberg expone el caso de su alma mater, la Universidad de Michigan, potencia del football americano universitario.

"Cuando yo estaba allí, y durante años después, había gente lanzando un balón ovalado en los campos de Ann Arbor y hoy están dándole patadas a un balón redondo", explica.

Rothenberg ha trazado el ascenso del fútbol en su país en unas nuevas memorias: "The Big Bounce: The Surge that Shaped the Future of US Soccer" (no traducidas al español).

En la década de 1960 fue uno de los responsables del club Los Angeles Wolves en la United Soccer Association, campeonato profesional estadounidense, y después dirigió el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, en el que Francia derrotó por el oro a Brasil ante 101.799 espectadores en Pasadena.

Como director ejecutivo del Mundial de 1994, Rothenberg supervisó la edición con la mayor asistencia de la historia, con una media de 68.991 espectadores.

Una parte de este éxito, explica, se debió a la selección estadounidense, que rompió los pronósticos alcanzando los octavos de final, donde perdió contra Brasil, futuro campeón.

"Si nuestro equipo hubiera sido una vergüenza, sin importar cuántas entradas hubiéramos vendido ni cuánto dinero hubiéramos ganado, habría una nube negra sobre este deporte", dijo Rothenberg.

Tres décadas después observa menos presión sobre la selección que dirige Mauricio Pochettino al tener el soccer una base más sólida.

"Estoy seguro de que pasaremos la fase de grupos. Hasta dónde lleguemos después depende de cuánto evolucionemos y de a quién terminemos enfrentándonos", señala.

"Pero no temo una humillación, porque ahora el deporte tiene un respaldo que antes no tenía", afirma. "Una gran actuación de nuestro equipo realmente impulsará el deporte. Pero un rendimiento por debajo de lo esperado no nos va a matar".

- ¿Un Mundial de 64 equipos? -

Desde 1994, la Copa del Mundo ha duplicado su tamaño, saltando de 24 selecciones a 48.

A Rothenberg no le preocupa la posible pérdida de calidad en la competición y es incluso favorable a la ampliación a 64 equipos en futuros Mundiales.

La eliminación de la fase de grupos en favor de un formato de eliminación directa haría que cada partido fuera "de vida o muerte", argumentó.

"Es una propuesta radical, pero sería bueno analizarla", propone. "¿Habrá derrotas abultadas? Sí. Pero habrá también historias de Cenicienta en las que algún país, de la nada, le pegue un susto tremendo al gran favorito o incluso lo elimine".

Rothenberg también cree que el sistema de venta de entradas usado esta vez por la FIFA, ferozmente cuestionado por sus altos precios, no será "nada más que un tema mediático".

"En este país estamos acostumbrados a precios elevados y dinámicos", replica. "Tenemos gente que no es adinerada gastando miles de dólares para ir a un concierto de Taylor Swift o de Bad Bunny. Esto refleja el verdadero mercado".

"¿Estarán los precios fuera del alcance de cierto número de personas? Sí, pero eso, por desgracia, es cierto en muchas cosas de la sociedad hoy en día", concluye.