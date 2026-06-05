Hecho en México: cómo es el auto eléctrico que se carga con el sol y cuesta menos de US$6000

Autos TT, una iniciativa enfocada en el desarrollo de movilidad eléctrica, presentó en México un auto que se carga con el sol y tendrá un precio de 99.000 pesos mexicanos, equivalentes a US$5722. Estas son las características del modelo TT1.

El auto eléctrico mexicano hecho para la movilidad local

Desde la página web de Autos TT, por Totalmente Tlaxcalteca, se brindaron detalles sobre el modelo eléctrico TT1, el primer vehículo solar hecho en México con capacidad para cinco pasajeros que puede alcanzar una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora, ya que está pensado principalmente para la movilidad local.

TT1, auto eléctrico solar en México

Una innovación del TT1 es que, a diferencia de otros modelos eléctricos, este auto cuenta con paneles solares. Según las estimaciones de los desarrolladores, luego de haber sido expuesto al sol por ocho horas, el vehículo brinda una autonomía de hasta 50 kilómetros.

Sin embargo, el modelo también cuenta con un sistema auxiliar a gasolina para responder ante posibles eventualidades, para que el conductor pueda seguir su camino sin importar que la carga solar no esté disponible.

El TT1 está conformado por una estructura de acero de alta resistencia y utiliza un 80% menos de piezas en comparación con un auto convencional, lo que, asegura la compañía, permite reducir hasta en un 90% los costos de mantenimiento a lo largo de la vida útil del vehículo.

Se planea que los primeros modelos TT1 salgan a la venta en los próximos seis meses Autos TT

Debido a que está pensado para trayectos cortos, únicamente garantiza un nivel básico de seguridad. Por ejemplo, tiene cinturones, pero no cuenta con bolsas de aire. Aun así, la compañía aseguró que el auto cumple con la norma 104 que obliga a cumplir con cinco puntos de seguridad, pero enfatizó que no está recomendado para transitar en carreteras u autopistas.

Cuándo saldrá a la venta el auto eléctrico TT1

Antes de presentar su vehículo eléctrico y sustentable con carga solar, durante cuatro años, la compañía TT hizo trabajos de investigación.

Se estima que las primeras unidades del TT1 saldrán a la venta en los próximos seis meses y estarán disponibles en la página web de la compañía. Serán fabricadas en el parque industrial de Xiloxoxtla, en Tlaxcala, México.

El modelo TT1 está pensado para la movilidad sustentable y local Autos TT

Más allá de este anuncio, la empresa dijo estar abierta a la posibilidad de hacer negocios con otras armadoras para fabricar en mayor volumen.

Más autos eléctricos hechos en México: los planes de TT

Además del modelo TT1, la compañía Totalmente Tlaxcalteca trabaja en otros prototipos. Aunque no se brindaron mayores detalles al respecto, la intención será que los nuevos modelos brinden mayor autonomía y velocidad, por lo que estiman que su precio se elevará hasta los US$9248.

El vehículo TT1 tiene capacidad para cinco pasajeros Autos TT

Estas son las proyecciones que tiene la compañía mexicana para lanzamientos durante los próximos años: