"El fútbol puede ser cruel", dice Tyler Adams tras eliminación de EE.UU.

El mediocampista Tyler Adams, uno de los líderes de Estados Unidos, dijo que la dura eliminación sufrida este lunes en los octavos de final del Mundial 2026 fue una ocasión perdida para seguir ilusionando a su país.

El equipo que dirige Mauricio Pochettino fue goleado 4 a 1 por Bélgica en una abrupta despedida de un torneo en el que se había colado entre los equipos revelación y logrado que más aficionados del gigante norteamericano pusieran atención en el soccer.

"El fútbol puede ser cruel... Pero no nos confundamos: hoy ganó el mejor equipo", reconoció Adams tras la derrota en Seattle.

"Nuestro rendimiento no fue bueno pero tampoco creo que haya que restar valor a lo que logramos en el resto del torneo y al tipo de fútbol que estábamos jugando", dijo antes de lamentar los graves errores defensivos que facilitaron la tarea belga.

"Los goles que concedimos fueron demasiado fáciles y cuando le das a buenos jugadores la oportunidad de marcar goles, lo van a hacer", señaló el pulmón de Estados Unidos, que con un pase a los cuartos de final hubiera igualado su mejor recorrido en un Mundial en la era moderna.

"No aprovechamos una ocasión como la de hoy, y eso va a doler", dijo el mediocampista del Bournemouth, que reveló también parte del mensaje que les dio Pochettino sobre el césped tras el mazazo.

Nos dijo que "lo de esta noche no puede ser un reflejo directo de lo que intentábamos lograr", afirmó. "Hay días buenos y malos, y hoy fue uno de nuestros días malos y creo que nos superó".

"Salimos con la ambición de que podíamos llegar muy lejos en este torneo y obviamente no lo hicimos tanto como nos hubiera gustado", señaló. "Los aficionados se merecían ese resultado después del apoyo que nos han dado en estas últimas semanas. No tengo palabras para agradecerles lo suficiente".