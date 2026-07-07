Avanza el ICE: el nuevo centro de detenciones exprés para deportar familias con niños

El gobierno de Estados Unidos proyecta la apertura de un nuevo centro de detenciones exprés en Alexandria, Louisiana, destinado a centralizar el proceso de retorno de migrantes que optaron por la salida voluntaria. La iniciativa busca concentrar a los grupos afectados cerca de una terminal aérea estratégica para las deportaciones.

Qué migrantes alojará la instalación del ICE en Alexandria, Louisiana

El centro, que podría comenzar a operar tan pronto como agosto de 2026, está diseñado específicamente para albergar a familias migrantes y menores no acompañados por un padre, madre o tutor legal. Según AP, su función principal consiste en alojar a estos grupos durante las horas previas a los vuelos de salida del país.

ARCHIVO - Personas juegan fútbol en un centro de detención del gobierno de EE.UU. para niños migrantes, en Carrizo Springs, Texas, el 9 de julio de 2019 (AP Foto/Eric Gay/Archivo) Eric Gay - AP

El objetivo de la instalación es asistir a familias que optan por la salida del país norteamericano. No obstante, defensores de los derechos humanos advierten que muchas decisiones ocurren bajo presiones indebidas o falta de información clara. “Es una expansión del sistema de deportación de maneras que no hemos visto antes. Hay muchísimo que podría salir mal con esta instalación”, sostuvo en AP la asesora jurídica Leecia Welch.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) planea que los migrantes permanezcan en este sitio durante un máximo de 72 horas. Este plazo permitiría completar los trámites administrativos necesarios antes de abordar las aeronaves designadas para el traslado.

Cómo operará la instalación temporal del ICE junto al aeropuerto de Alexandria

La construcción se sitúa junto al Aeropuerto Internacional de Alexandria, ubicación que facilita el flujo logístico del ICE. De acuerdo con AP, la base militar antigua alberga este proyecto, cuya capacidad total alcanza las 528 plazas disponibles.

La entidad federal clasifica este espacio como un “área de preparación” y prohíbe el uso de términos como “prisioneros” o “detenidos” dentro de la documentación oficial. La agencia instruyó a los contratistas para evitar la instalación de barrotes o jaulas en las zonas de transporte.

La operación corre a cargo de una filial de LaSalle Corrections, una compañía privada con experiencia en el manejo de instalaciones correccionales. Aunque el gobierno dicta las pautas, la empresa privada gestionará los servicios internos bajo un contrato firmado a fines de junio.

El ICE tiene el objetivo de que el centro funcione como una estadía exprés de máximo 72 horas para familias que opten por la salida de EE.UU. Imagen editada con IA/ Unsplash

Ralph Hennessy, director ejecutivo de la England Airpark Authority, explicó: “Estas son personas que se ofrecen voluntariamente para regresar a casa y regresan como una unidad familiar”. Las familias podrán utilizar su propia vestimenta y las autoridades buscan un ambiente distinto al de las celdas convencionales. A pesar de estas directrices, el recinto permanece bajo custodia legal estricta del ICE.

Críticas de organizaciones civiles al proyecto del ICE en Louisiana

Organizaciones civiles expresaron inquietud ante la posibilidad de que los períodos de estancia se prolonguen de forma arbitraria. Según AP, la experiencia en otros sitios federales genera temor sobre el riesgo de mantener a menores de edad por semanas o meses.

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El historial del operador privado, LaSalle Corrections, motivó críticas adicionales debido a informes negativos sobre sus otros centros de detención. En junio, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS OIG, por sus siglas en inglés) informó fallas en Winn Correctional Center, operado por LaSalle Corrections, entre ellas problemas sanitarios, uso de la fuerza y acceso legal.