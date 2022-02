El hijo de Tom Hanks reveló que creció en un entorno tóxico y sin una figura masculina fuerte

La fama tiene un sinfín de ventajas pero, como todo en la vida, también tiene su aspecto negativo. Son muchas las estrellas que deciden utilizar sus amplias plataformas para compartir con el público que, en el mundo del espectáculo, no todo es color de rosas. Chet Hanks, uno de los hijos de Tom Hanks, es conocido a lo largo del mundo incluso desde antes de nacer y, por eso, tiene una perspectiva especial sobre los diversos aspectos de la popularidad. Por eso, consideró relevante compartir su visión de las cosas.

Chet Hanks es muy activo en las redes sociales y recientemente se sumó a YouTube con la intensión de mostrar a sus fans un lado diferente de su vida. Como publicación inaugural, el joven de 31 años subió un video de trece minutos de duración al cual tituló “La verdad de crecer como un Hanks”. A lo largo del clip, el hijo de Tom Hanks y Rita Wilson reconoció todos los privilegios a los que tuvo acceso gracias a la fama de su padre pero, al mismo tiempo, destacó los mayores desafíos que debió enfrentar a lo largo de su vida.

En un video, Chet Hanks habló sobre las ventajas y las desventajas de ser el hijo de un famoso

Casual y relajado, el actor de Empire se ubicó frente a la cámara para simular una conversación cara a cara con sus oyentes. Desde un rincón de su casa y con el luminoso ventanal de su departamento de fondo, Chet abrió su corazón y sacó a relucir un aspecto de su intimidad que nunca antes había visto la luz.

“Hay muchas ventajas, pero a veces puede ser bastante extraño”, dijo a modo de introducción. “Pude hacer muchas cosas geniales que mucha gente no tuvo la oportunidad de hacer. Pude viajar por el mundo, quedarme en buenos hoteles, volar en aviones privados y me siento muy bendecido por eso. No cambiaría mi situación”, agregó.

Sin embargo, destacó que la fama es “una espada de doble filo” y que, por eso, él vivió muchas situaciones caracterizadas por los celos y la envidia. “Mi experiencia fue aún más complicada porque además de que la fama ya es tóxica, yo ni siquiera era famoso”, expresó y continuó: “Solo era el hijo de alguien famoso, así que ni siquiera había hecho nada para merecer ningún tipo de reconocimiento y eso generó mucho desprecio”.

Con un video titulado "La verdad sobre crecer como un Hanks", Chet habló sobre su infancia instagram @chethanx

En su testimonio, Chet Hanks reveló que en la secundaria y en la universidad todo pareció empeorar. Al ser hijo de una superestrella, la gente asumía que él era “malcriado”, “consentido” incluso antes de darse el tiempo para conocerlo. Esto resultó en una gran dificultad a la hora de hacerse amigos y, de acuerdo a lo que explicó, eso lo llevó a construir un exterior “duro” a modo de protección.

Para Chet, la forma de procesar la frustración fue desarrollar actitudes autodestructivas que estaban marcadas por la ira y una actitud “fiestera” que no resultó en nada bueno. No obstante, logró realizar un cambio de mentalidad cuando pudo darse cuenta de que “la percepción que la gente tiene de ti es solo un reflejo de ellos mismos”.

Así está hoy Chet, uno de los hijos de Tom Hanks y Rita Wilson instagram @chethanx

El actor de Shameless destacó que se vio obligado a aprender esto por cuenta propia, ya que nunca tuvo una “figura masculina fuerte” que lo ayudara en esos duros momentos. “No tenía un modelo a seguir masculino, fuerte que me dijera eso, que me dijera: ‘Oye hermano, a la mi**da con esta gente, solo están celosos de ti’. Tienes todas estas cosas que ellos quieren, así que están tratando de arrojarte su sombra para que puedas sentirte mal contigo mismo porque están celosos”, disparó, como un mensaje directo hacia su padre.

Finalmente, manifestó: “Este soy yo ahora, como hombre, diciéndole a la versión más joven de sí mismo lo que necesitaba escuchar”.