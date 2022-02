Así están hoy los integrantes de la popular banda danesa Aqua, autores del hit “Barbie girl”

En 1997, no había adolescente danés, inglés o estadounidense que no supiera cada verso de “Barbie Girl” de Aqua. Gracias a su letra pegadiza y ritmo bailable, la canción se ubicó entre las más escuchadas de los países angloparlantes a pocos días de haber llegado a las radios y fue cuestión de tiempo que el furor se esparciera al resto del mundo. Sin embargo, a los cuatro años la banda danesa se diluyó y, a pesar de los repetidos intentos, nunca pudieron recuperar la relevancia que les dio esa increíble canción.

Lene Nystrøm Rasted, René Dif, Søren Nystrøm Rasted y Claus Norreen se reunieron para hacer música en 1989 bajo el nombre de Joyspeed. En 1996, decidieron cambiar su esencia y eligieron rebautizarse como Aqua. Quizás el cambio era todo lo que necesitaban ya que, un año después, “Barbie Girl” logró cautivar no solo gracias a su esencia alegre sino también por la estética plástica y colorida tan representativa del final de la década de los ‘90.

La canción alcanzó tanta popularidad que captó la atención de Mattel, la marca detrás de la reconocida muñeca que le dio el nombre al tema. Pero no en el mejor sentido posible. La empresa inició acciones legales en contra de la banda, ya que no estaban contentos con la connotación sexual que la canción le daba a la respetable Barbie. Sin embargo, la demanda no llegó a nada.

Lene Nystrøm Rasted, René Dif, Søren Nystrøm Rasted y Claus Norreen vivían su mejor momento, en especial cuando su siguiente single, “Doctor Jones”, fue recibido por el público con los brazos abiertos. Pero la magia duró menos de lo que esperaban y en el 2001 decidieron separarse.

Aunque la versión oficial indica que “la chispa había desaparecido”, existe una segunda teoría de los hechos que apunta a un posible triángulo amoroso entre Lene, René y Søren. Si esto sucedió o no, nunca fue evidenciado por los involucrados.

A pesar de que cada uno siguió su camino, mantuvieron siempre la buena relación y esto resultó en reuniones recurrentes e intentos repetidos de revivir la Aqua que los fans tanto amaban. Así sucedió en el 2008 cuando organizaron un tour que fue seguido por nueva música en el 2011.

Cinco años más tarde, la banda realizó un regreso triunfal pero esta vez en modo de trío, ya que Claus decidió que el perfil musical del conjunto -que, sinceramente, no cambió demasiado con el paso del tiempo- ya no representaba su sentido artístico y, por ende, decidió abrirse. Desde el 2016, Lene, Søren y René siguieron juntos y protagonizaron una serie de tours locales que, como una máquina del tiempo, le dieron la oportunidad a sus fans de volver a vivir la experiencia de la escena musical del final de los ‘90.

En el caso de Lene y Søren, no solo continuaron vinculados por la música sino por el amor. La relación superó el ámbito laboral y, en el 2001, se casaron en medio de una llamativa ceremonia que tuvo lugar en Las Vegas. De su amor nacieron dos niños y estuvieron juntos hasta el 2017, cuando pusieron fin a la pareja pero no al vínculo laboral.

Gracias a “Barbie Girl”, Aqua logró convertirse en un referente del pop del cambio de siglo. La separación de más de veinte años entre el estreno del hit y la actualidad no eliminó el hecho de que todos los miembros de la banda viven por y para la música. Tanto Lene, Søren como René crearon sus propias bandas aparte, escribieron para otros conjuntos o trabajaron en diversos proyectos dentro del ambiente. Claus, por su parte, se alejó de los escenarios y prefirió continuar con una vida normal y tranquila.