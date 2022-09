El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 1 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 1 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

No te sientas mal de posicionarte frente a tu competencia, de eso se tratan los negocios y si no lo haces tú, lo harán ellos. No pierdas la oportunidad de crecer por esa idea falsa de humildad. Deja que tu pareja se exprese.

TAURO

Es momento de lanzar esa nueva idea que tenías en mente, los astros te dicen que todo saldrá bien y que saldrán muchos frutos de allí. No hay razón para que le reclames a tu pareja por nada hoy, deja que todo siga tranquilo.

GÉMINIS

Es un buen día para que pienses en las necesidades de tu negocio porque es la fuente de ingresos que te ha mantenido hasta ahora. La pasión es la fórmula de todo, pero también hay otros aspectos que debes analizar.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

La paciencia será esencial en tu día este jueves, ya que no porque te desesperes significa que las cosas van a suceder más rápido. Cualquier etapa necesita su tiempo para concretarse y eso es lo que sucede con tus objetivos.

LEO

Te llegará una propuesta laboral o de negocio este jueves y no habrá manera de que puedas rechazarla porque será muy buena oportunidad. La duda es algo natural en ti, pero a veces se convierte en paranoia. Tranquilo.

VIRGO

Es mejor deshacerse de las controversias o conflictos que hay en tu equipo de trabajo. Demuestra que tú eres el líder, si es que es así, pero si es otra persona fomenta la obediencia hacia él con tus compañeros. Será lo mejor.

LIBRA

Es un buen día para considerar tu situación psicológica y saber que si no te sientes bien puedes acudir con un profesional. Tu cabeza es el motor de todo tu cuerpo, así que no lo dejes a la ligera. Trata de compartir más tiempo con tu pareja.

ESCORPIO

El jueves será un buen día para los juegos de azar, pero tampoco te excedas. El amor nunca debería estar lleno de culpas, no es justo que tu pareja la utilice como una manera de controlarte, deja que todo fluya, pero tampoco te dejes.

SAGITARIO

Evita gastar tu dinero en cosas que no necesitas, es mejor guardar todos los ingresos extra para una situación de emergencia. Las recompensas llegan con el esfuerzo. No caigas en las provocaciones de nadie.

CAPRICORNIO

Los resultados de cualquier proyecto se ven reflejados cuando existe una buena estrategia y eso es quizá lo que les falta a ti y a tu equipo. Concéntrate en tu trabajo y deja que la creatividad fluya. Si sientes que tu pareja no te comprende, díselo.

La especialista detalló qué sucederá este jueves Captura

ACUARIO

Se van a ajustar cuentas del pasado que tenías con una persona a tu favor. No te inquietes porque todo saldrá bien y recibirás los frutos que mereces. Si quieres decir algo, hazlo.

PISCIS

Los buenos negocios se hacen desde cero y con trabajo, eso es algo que te falta ahora porque has dejado tu futuro en manos de la suerte. Para ver frutos hay que pelear por ellos. Cede ante tu pareja porque esta vez no tienes la razón.