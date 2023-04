El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 25 de abril

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 25 de abril para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Es hora de que aprendas a disfrutar más. Pasarás momentos especiales junto a tu pareja y tienes que concentrarte para no pensar en otras cosas mientras tanto. Demuéstrale el amor que sientes antes de que sea tarde.

TAURO

Sé un poco más paciente contigo, es normal que no confíes en las personas después de haber pasado por una traición. Solo trabaja en tu interior para que no estés toda la vida así, mentalízate en que algún día volverás a confiar.

GÉMINIS

Enfrentarás una situación complicada, pero en lugar de creer que eres desafortunado, tómala como una oportunidad de aprendizaje. Te darás cuenta de que eres más fuerte de lo que supones y que eres capaz de superarlo todo.

CÁNCER

Comenzarás a ganar un poco más de dinero gracias a las actividades extra que haces. Ahora deberás elegir qué hacer con tus ingresos extra. Por otro lado, no permitas que las personas te pasen por encima ni que tomen decisiones por ti.

LEO

Una persona que aprecias mucho pasará por un momento terrible y te pedirá ayuda. Eres tú su único ser querido de confianza, así que si tienes posibilidad de apoyarla, hazlo. En cuanto al amor, es una buena temporada para conseguir pareja si es que no la tienes.

VIRGO

No dejes que terceras personas se involucren en la toma de decisiones entre tú y tu pareja. Por mucho que quieras a esa gente, debes saber que nadie tiene derecho a entrometerse en tu relación. Es cosa de dos.

LIBRA

Te buscarán para ofrecerte un nuevo negocio, pero no digas que sí de inmediato. Trata de analizar más las cosas y si el proyecto no te da buenas vibras mejor no aceptes. Hay muchas más oportunidades de hacer dinero.

ESCORPIO

La recomendación para esta jornada es que sigas tu intuición, en especial en todo lo relacionado con tu trabajo. Sobrepensar las cosas te funcionará para saber cuál es el camino que debes seguir ahora y cómo ganar más dinero.

SAGITARIO

Se impone que pases más tiempo junto a la gente que quieres. No te olvides de nadie por estar ocupado en tu trabajo, recuerda que son más importantes las relaciones sentimentales que las laborales. Podrías arrepentirte con el tiempo.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que todavía no es hora de celebrar los triunfos que tuviste en el trabajo. No festejes antes de tiempo porque podrían arruinarse, mejor trabaja para que se consoliden y para que logres todavía más.

ACUARIO

Tu pareja comenzará a notar cosas en ti que no le agradan del todo y eso le hará dudar de si seguir contigo o no. Sin embargo, en esta ocasión no es tu responsabilidad porque lo que no le gusta son cosas superficiales, deja que se vaya si quiere.

PISCIS

Evita hacer lo que los demás te digan o dejar que tomen decisiones por ti. Es tu vida y tú tienes derecho a vivirla como mejor te parezca. Si algo que haces no les gusta a los demás, no es motivo para que te preocupes.

