El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 24 al 28 de abril

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 24 al 28 de abril a través de El Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot, del arcángel y de la suerte. Mhoni también reveló lo que hay que hacer para tener un mes de abundancia.

ARIES

Te sentirás pleno, con mucha energía y creerás que todo te saldrá bien. Afortunadamente, así será, los problemas que te aquejaban empezarán a solucionarte, en especial en el área de los negocios y las finanzas.

TAURO

Tendrás una oportunidad de demostrar tus habilidades en tu trabajo. Será una muy buena semana porque tus directivos se darán cuenta de lo que tienen frente a ellos y de lo que eres capaz. Que no te tome por sorpresa, prepárate.

GÉMINIS

Se presentarán algunos cambios favorables, como una nueva oportunidad de trabajo. Has ido a muchas entrevistas sin obtener éxito, pero eso está a punto de cambiar. Además, empezarás a practicar un deporte.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de la semana Mhoni Vidente/Youtube

CÁNCER

La recomendación es que te dejes guiar por tu intuición para tomar decisiones importantes. La energía planetaria te ayudará a perfeccionarla para que no te falle. Por otro lado, te irá bastante bien en tu trabajo.

LEO

En los próximos días tomarías una serie de decisiones precipitadas, lo que dejará en evidencia que no puedes controlar tus impulsos. Trata de ser más paciente porque, de lo contrario, podrías arrepentirte y sufrir las consecuencias.

VIRGO

El ámbito amoroso no andará del todo bien. Si tienes una pareja, es posible que la relación termine por romperse por todos los conflictos que tuvieron en las últimas semanas. Además, sucederán cosas que empeorarán la situación.

LIBRA

Los planetas beneficiarán cualquier conexión humana que está rota. Si tuviste problemas con alguien en el pasado, esta semana es el momento de pedir disculpas y de reconciliarte con esa persona. Ya no te distancies de nadie.

ESCORPIO

Recibirás una gran suma de dinero que no esperabas y que te ayudará a pagar algunas deudas. Además, en tu trabajo cosecharás algunos frutos de los esfuerzos constantes que haces. Tu pareja también estará entregada a su empleo.

SAGITARIO

A partir de hoy resolverás algunos problemas que tenías pendientes y todo será con un ambiente de calidez. La gente que conociste en el pasado te ayudará a arreglarlo todo. Ahí comprenderás la importancia de hacer buenas relaciones.

CAPRICORNIO

Los astros te otorgarán una mayor claridad mental para que puedas decidir lo que es mejor para ti y cuál es la forma idónea de resolver tus problemas. Los inconvenientes que te quitaban el sueño, desaparecerán.

ACUARIO

No inviertas ni trates de iniciar un nuevo negocio esta semana, ya que no están bien proyectados para ti. Eres una persona inteligente y capaz, pero debes recordar que no todo depende de ti. Sé más atento con los detalles.

PISCIS

Sentirás mucha felicidad a partir del lunes y todo será a causa de la influencia directa de la Luna. Además, podrás expresar con más precisión lo que sientes. Aprovecha ese momento para decirles a tus seres queridos cuanto les quieres.

