El horóscopo de Mhoni Vidente para abril

Mhoni Vidente compartió con todos sus seguidores el horóscopo de cada signo del Zodiaco para abril de 2023. Como es costumbre, reveló en sus redes sociales lo que ocurrirá para los próximos 30 días, en materia laboral, amorosa y económica. La pitonisa dio a conocer los aspectos positivos que se presentarán y que cada persona deberá considerar para usarlos a su favor y obtener sus beneficios.

Aries

La abundancia, la estabilidad y el crecimiento estarán mejor que nunca para ti. Sin embargo, no debes confiarte y tienes que seguir esforzándote. No le cuentes a nadie tus planes porque tienes muchas envidias alrededor.

Mejores días del mes: 01, 06, 07, 11, 13 y 21.

Tauro

Cuídate de los enemigos ocultos y de las personas que hablan mal de ti. En cuanto te des cuenta de quiénes son, aléjate. Por otro lado, trata de mantenerte saludable para que disfrutes los viajes que tienes en puerta. Se aproximan 30 días de muchas salidas.

Mejores días del mes: 03, 06, 15, 22 y 27.

Géminis

Los planetas te exhortan a no rendirte y a seguir adelante con tus planes. Será un mes de tomar decisiones radicales en todos los sentidos, desde lo laboral hasta lo amoroso. Los arcángeles estarán de tu lado, te traerán prosperidad sin límites.

Mejores días del mes: 02, 07, 15, 25 y 26.

Cáncer

Se resolverán todos tus problemas y lo que creías imposible se te dará. Retoma tus pasiones y no dejes de prepararte en lo profesional. También debes tener autocontrol, no desquites tus enojos con las personas que te rodean.

Mejores días del mes: 04, 09, 12, 20 y 27.

Leo

La carta de la rueda de la fortuna te dice que es tu momento de estar en la cima. Se te abrirán nuevas oportunidades de trabajo y la abundancia no te faltará. Trata de pagar deudas para que los problemas no se extiendan. Si consideras que no puedes, pide ayuda a tu familia.

Mejores días del mes: 01, 06, 14, 22 y 28.

Virgo

Lo más importante para ti este mes debe ser tu familia. Eres pilar de tu casa, por lo que tienes que protegerles de cualquier tempestad. Tendrás en tu mente a un ser querido que ya falleció, eso significa que está a tu lado.

Mejores días del mes: 02, 04, 15, 19 y 25.

Libra

Te entregarás completamente al amor. Si no tienes pareja, te llegará alguien del signo Tauro o Géminis. Tendrás la posibilidad de reinventarte y de acrecentar tu patrimonio. Esto a través de un ascenso en tu trabajo o al poner tu propio negocio.

Mejores días del mes: 03, 08, 11, 20 y 26.

Escorpio

Es hora de que madures y seas más prudente. Tienes que ir con cautela porque se aproximan algunos problemas en el ámbito legal. Aunque los astros también se alinearán para darte algunos destellos de luz dentro de la penumbra.

Mejores días del mes: 04, 09, 13, 21 y 26.

Sagitario

La primavera te traerá muchas bendiciones. Será un mes totalmente placentero para ti porque atraerás muchos nuevos conocimientos. Abril también te traerá momentos muy intensos en materia amorosa, incluso podrías comprometerte.

Mejores días del mes: 01, 08, 17 y 22.

Capricornio

Vas a brillar más que muchos signos y eso te ayudará a ganar más dinero. Los golpes de suerte no te faltarán, dado que estás hecho para triunfar y ser un líder. Por otro lado, cuida tu salud porque las afecciones estarán a la orden del día.

Mejores días del mes: 01, 06, 13, 20 y 25.

Acuario

Va a ser un mes en el que subirás de puesto en tu trabajo o en el que iniciarás tu propio negocio. Todo lo que hagas te saldrá bien, solo debes desprenderte de los pensamientos negativos. Te alejarás de gente que no ha sido leal contigo.

Mejores días del mes: 01, 05, 15, 20 y 27.

Piscis

La carta del mago te dice que pidas, porque todo se te dará. Los planetas no podrán decirte que no a nada. Solo trata de alejarte de todo lo negativo, ya que para triunfar hay que tomar medidas radicales. No esperes nada de nadie.

Mejores días del mes: 02, 08, 14, 22 y 28.

