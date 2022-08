El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 3 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 3 de agosto para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

No esperes que tu cuerpo te pida ayuda para tomar medidas drásticas en cuanto a tu salud. Una mejor alimentación y actividad física serán suficientes. No confundas el ser dócil con ser disciplinado, lo segundo es en lo que te debes enfocar.

TAURO

Debes aprender a dominar tu cerebro, ya que muchas veces te orilla a cometer actos que después se ven reflejados en tu salud. Sabes que un cambio sería la mejor opción en tu vida y este miércoles sabrás en qué aspecto.

GÉMINIS

No renuncies al beneficio de orar para comunicarte con el más allá. Ten la seguridad de que serás escuchado. Hoy es un buen día para sacar tus habilidades a flote, ya que hay alguien poderoso que te observa.

CÁNCER

Escribe aquel secreto que mueres por contar y después quémalo o entiérralo, te ayudará a sentirte mucho mejor y a no revelar nada. Pon más cuidado en tu trabajo y no confíes en que todo siempre te saldrá bien para hacer las cosas a medias.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

LEO

No debes dejar que otros decidan por ti, ya que decidir sobre tu vida no solo es un acto de responsabilidad sino también de libertad. Tienes que saber elegir lo mejor para ti. Ten esa charla con tu pareja.

VIRGO

Se presentará una problemática que tendrás que resolver con una actividad que no estás muy acostumbrado a hacer. Ten paciencia porque no hay nada más que puedas realizar. No deben existir secretos entre tú y tu pareja.

LIBRA

Debes determinar qué es lo indicado para ti, ya que solo tú tienes el poder de decidir sobre tu vida. Que nadie se interponga entre tus objetivos. Recuerda que la única manera de obtener el éxito es ser más disciplinado.

ESCORPIO

Antes de pensar en el futuro enfócate en el control y calma tus ansias porque ese estrés podría jugarte una mala pasada. Es bueno invertir en tu negocio, pero no si ves que la tendencia va a la baja, podrías perderlo todo.

SAGITARIO

Aprende a decir lo que sientes justo en el momento, ya que después se convierte en un estilo de desaliento y tristeza. Es necesario que te hagas escuchar para que no sientas que la gente te hace a un lado.

CAPRICORNIO

Quizá debas considerar tomar terapia, es necesario que cuides de ti mismo y esa podría ser una manera. Aprovecha tu inteligencia para sobresalir en tu trabajo. Dile a tu pareja todo lo que guardas desde hace algunos días.

ACUARIO

Lo que ocurre dentro de ti podría materializarse, así que enfócate en reflexionar cosas positivas para que tu entorno se vea favorecido. Invierte y arriésgate porque no existe otro modo de crecer. No te quedes en tu zona de confort.

PISCIS

Ya no puedes perder más tiempo porque la vida no se detendrá solo por ti. Ponte al día en todos los aspectos que requieran de tu atención, ya sea la salud, lo laboral o incluso lo sentimental. Te invitarán a vivir una aventura.