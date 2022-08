Es de Camboya, vive en Estados Unidos y revela qué la enamoró de su novio argentino: “No es como cualquier chico”

Dicen que para el amor no hay límites ni barreras y que cuando dos personas se aman no existen las clases sociales ni las nacionalidades. Así fue para Sophia y Mauro, dos jóvenes de diferentes países que supieron mezclar lo mejor de cada uno para construir una relación. Ella es camboyana-estadounidense y él es argentino, por lo que los choques culturales son bastante comunes dentro de su rutina diaria. Después de dos años y medio de estar juntos, comentan para LA NACION que consideran una fortuna poder conocer las diferencias entre sus países a través del gran amor que se tienen.

Su historia de amor comenzó cuando la hermana de Sophia y Mauro eran amigos, situación que los llevó a conocerse más en profundidad y, eventualmente, a convertirse en pareja. En 2019, los dos jóvenes decidieron iniciar un romance tras descubrir que su personalidad era similar y que tenían gustos compartidos. Se enamoraron de manera casi inmediata por la calidad del tiempo que pasaban juntos.

“Con el tiempo nos conocimos y nos hicimos muy cercanos. Ambos nos conectamos muy bien y vimos que teníamos la misma personalidad. Él es tan amable, divertido, gracioso, apasionado y siempre me cuida. No es como cualquier chico que haya conocido en mi vida. La química que tenemos es muy especial y nos enamoramos tan rápido”, dice Sophia a LA NACION.

Sophia y Mauro, dos jóvenes de diferentes países que se conectaron en Estados Unidos @sophiaymauro

A partir de ese instante, no se separaron. Ahora, Mauro es un experto en la cultura camboyana y Sophia una fanática del fútbol, casi como si hubiese nacido en Argentina. “Al crecer, nunca lo vi ni lo jugué (al fútbol), pero ahora lo veo mucho y estoy aprendiendo más sobre el deporte y los diferentes equipos en Argentina”, menciona la joven.

Una tiktoker camboyana lleva a su novio argentino a conocer sobre su cultura

Un argentino y una camboyana enamorados en Estados Unidos

Lo mejor de su relación llegó cuando mezclaron las tres culturas que hay entre ellos: la argentina, por parte de Mauro, y la camboyana-estadounidense, por parte de Sophia. Si bien Mauro llegó a Estados Unidos cuando tenía cinco años, su familia conserva las tradiciones típicas de su país de origen. Lo mismo ocurre con Sophia, ya que a pesar de haber nacido en Minnesota, su mamá constantemente la acerca a la cultura de Camboya.

Una tiktoker estadounidense prueba el yerba mate argentino por primera vez

Los intercambios con ambas familias les han permitido tener una variedad tanto de ideales como de costumbres en los más de dos años que llevancomo novios, es por ello que siempre han considerado sus diferencias como una oportunidad para conectarse. Si bien los choques culturales suelen ser un problema en las relaciones, para ellos fue todo lo contrario, ya que ambos se enamoraron no solo entre ellos, sino también de las costumbres con las que cada uno vive.

Una de las anécdotas que más recuerdan es cuando todavía se adaptaban a la relación y Sophia conoció a los padres de Mauro. Se sabe que es una tradición latinoamericana saludar con un beso, pero para ella fue un suceso desconocido.

“Cuando aprendí sobre la cultura argentina, era diferente para mí saludar a alguien con un beso, ya que no lo hacemos. Es normal para mí ahora, pero cuando conocí a su familia se sentía diferente. Además, el tiempo para comer era algo a lo que tenía que adaptarme. En Argentina comen mucho más tarde que en los Estados Unidos”, menciona la joven.

Lo mejor de dos mundos en TikTok

A pesar de que Sophia y Mauro tiene sus propias ocupaciones a sus 23 y 25 años, respectivamente, también se dedican a compartir sus experiencias a través de TikTok. Tienen múltiples videos en los que cuentan cómo es que lograron adaptarse y cómo es entablar una relación amorosa con una persona con la que no se comparte nacionalidad.

La comida argentina se volvió una tradición para Sophia @sophiaymauro

Ellos lo llevan bastante bien, ya que, ahora, Sophia es una amante de la yerba mate, los alfajores, las empanadas y el asado, y Mauro disfruta de acudir a todos los templos camboyanos que hay en Estados Unidos.

“Esta es siempre la pregunta más difícil cuando la gente me pregunta. Comeré cualquier cosa y todo. Me gusta mucho la comida de Argentina. Me encanta el mate, compré tres de mis propias bombillas. Lo bebo sola, con su familia, y lo traemos casi donde quiera que vayamos”, añadió Sophia respecto a lo que opina sobre la comida argentina.

Los dos comparten con sus más de 20.000 seguidores lo mejor de Argentina, Camboya y Estados Unidos a través de sus clips en la cuenta @sophiaymauro. En algunos videos, predominan las parodias y, en otros, datos importantes acerca de sus países.

Sophia y Mauro tienen dos años y medio juntos @sophiaymauro

“Nos encanta compartir y aprender cosas sobre la cultura de los demás y nos encanta publicar contenido sobre nuestras culturas y nuestra relación. En mi opinión, somos una pareja única, pero creo que es genial experimentar diferentes culturas”, finaliza.

Su familia, el pilar de la relación multicultural

Finalmente, mencionan que una de las piezas fundamentales para que ellos pudieran construir un amor sano y lleno de cultura fueron sus familias. No solo porque los padres de ambos les inculcaron sus raíces desde pequeños, sino porque han adoptado al otro como parte de una misma familia.

“A los dos nos encanta probar cosas nuevas y aprender sobre la cultura de los demás e incluso sobre otras culturas también. Algo que me encanta de la familia de Mauro es que aceptan y aman a todos pase lo que pase. Les encanta enseñarme sobre la cultura argentina y contarme historias. Me tratan como a su propia familia”, menciona la estadounidense.

Por otro lado, Mauro también comparte tiempo de calidad y aprendizajes con los seres queridos de su novia. “Mi papá y Mauro también se llevan muy bien. Ambos son muy similares: divertidos, raros, amables y hacen que la vida sea divertida. Tener familias con los brazos abiertos nos hace la vida mucho más fácil y agradable para los dos”, concluye la joven.