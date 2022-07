El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 18 al 22 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 18 al 22 de julio para el Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los próximos días serán bendecidos por la alineación de los astros y sobre todo con la ayuda de los arcángeles. Se acerca una semana cabalística para todos, aunque también habrá que cuidarse de las malas energías y aceptar los errores propios.

Aries

Será una semana para ponerte al día en todo lo que dejaste pendiente. Recibirás un regalo que no esperabas y podría ser de un pretendiente nuevo. Recuerda que no debes jugar con las personas, sé lo más sincero posible.

Tauro

Cuídate de problemas de espalda porque si no te atiendes podrían volverse mayores. Trata de seguir con el ejercicio para que tengas la mente más despejada. Habrá cambios en tu familia, podría ser una mudanza o nuevos muebles.

Géminis

Administra bien tu tiempo, para que puedas realizar tu trabajo sin prisas ni contratiempos. Harás todos los pagos de tu casa para pasar esta semana tranquilo con tu familia. No platiques tu vida personal a cualquiera porque podrían jugarte en contra.

Cáncer

Los celos no son nada buenos dentro de una pareja, pero hoy te llegarán de sobremanera. Eres tú la única persona que puede calmarlos, no siempre es bueno hacer un problema donde no lo hay. Te invitarán a salir de viaje.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de esta semana

Leo

Los astros te ayudarán a estar mejor en cuestiones de dinero esta semana, así que no te preocupes si tienes compromisos por cumplir. Tus planes a futuro no se los platiques a nadie para evitar llenarlos de energías negativas.

Virgo

Te invitará a salir una persona del signo Capricornio o Aries, quizá podría ser tu nueva oportunidad para el amor. Habrá un trabajo extra que te generará buenos ingresos. Se resolverán algunos problemas legales que tenías.

Libra

Serán unos días de mucha fuerza espiritual, por lo que tendrás la oportunidad de vencer cualquier obstáculo que se te presente. Las energías negativas no te acompañarán esta semana, y eso hará que por fin te llegue aquel éxito laboral que esperabas.

Escorpión

Cuida mucho tu salud, recuerda que es lo primordial para que la tranquilidad reine en tu vida. Pide que se te concederá. Se alejarán de ti algunas malas amistades, así que no te debes sentir mal.

Sagitario

Habrá un cambio positivo en tu ambiente laboral y la protección divina te jugará a favor. Hazle caso a tu sexto sentido, porque tendrás muy desarrollada la intuición esta semana. También tus sueños te podrían dar algunos mensajes.

Capricornio

Habrá mucho trabajo y reuniones con tus superiores. No te olvides de realizar todos tus pagos, porque podrían darte algunos dolores de cabeza. Acude a tu médico ante cualquier molestia, no lo dejes para después.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de esta semana Youtube Mhoni Vidente

Acuario

Te rodeará mucha energía positiva esta semana y eso te ayudará a cosechar algunos triunfos en materia laboral. Tu carisma te llevará a sitios muy lejanos y bondadosos. No descargues tus enojos con tus seres queridos.

Piscis

No te alteres y mucho menos por el trabajo. Siempre podrás sobrellevar cualquier obstáculo que se te presente. Te invitarán a salir de viaje en cuestiones laborales y también habrá algunos cambios en tu hogar.