Millie Bobby Brown mostró su look natural y salvaje con un atuendo de verano y dejó atónitos a todos

A corta edad, Millie Bobby Brown ha conocido la cima del estrellato. Su debut artístico ocurrió previo a Stranger Things, pero ha sido esta producción la que la ha proyectado a nivel internacional desde los 14 años. Hasta hoy, con 18, la actriz ha sido nominada en los Premios Emmy y también reconocida por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo. Por si esto fuera poco, Unicef la nombró Embajadora de la Buena Voluntad.

Sus redes sociales son el ejemplo perfecto de su impacto, ya que cuenta con más de 56 millones de seguidores en Instagram. A partir de su irrupción con la serie de Netflix que ya está en su cuarta temporada, la joven ha participado en campañas de importantes marcas como Louis Vuitton, Samsung, Calvin Klein, Converse, Pandora, además de ser portada de revistas como Vogue, Glamour, Vanity Fair, L’Officiel, Variety y varias más. Pero también ha trasladado su éxito a una marca propia de cuidado personal que lanzó en 2019: Florence by Mills, nombrada así en honor a su bisabuela, y también para evitar la confusión con la marca competidora Bobbi Brown.

Millie Bobby Brown compartió su rutina de maquillaje con los más de 55 millones de seguidores en Instagram, la joven cuenta con una línea de maquillaje y cuidado personal llamada Florence by Mills @milliebobbybrown - @milliebobbybrown

Los productos están certificados como veganos y libre de crueldad animal por PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) y parte de los ingresos son destinados a la Fundación Olivia Hope, que trabaja en favor de los niños con cáncer y surgió tras el fallecimiento de su amiga Olivia a causa de leucemia. La línea de maquillaje y cuidado está diseñada para satisfacer las necesidades de la generación Z, a la que ella pertenece y de la que son parte los principales seguidores de Stranger Things: “He estado en una silla de maquillaje desde que tenía 10 u 11 años, y realmente me han presentado todo tipo de productos. He tenido experiencias especiales, efectos en mi cara, sangre, todos los diferentes tipos de base... Quería entrar en el ámbito porque había una brecha en el mercado para los jóvenes”, dijo en el lanzamiento.

A propósito de la promoción de Florence, Millie compartió una rutina de maquillaje que sus seguidores pueden copiar para obtener un look natural: “Muy recomendable para el verano. ¡No cubran su hermoso rostro! Cuiden su piel este verano sin dejar de sentirse deslumbrantes por dentro y por fuera. Los amo”, escribió en Instagram después de describir el paso a paso que incluye un humectante, un suero hidratante, bloqueador solar como preparación para la piel antes de maquillar con base ligera, corrector, lápiz de cejas, polvo iluminador y un bálsamo labial.

En 2019, la actriz principal de Stranger Things lanzó su propia línea de maquillaje y cuidado personal, la mayoría de los productos están disponibles por debajo de los 34 dólares @milliebobbybrown - @milliebobbybrown

La actriz ha seguido los pasos de otras celebridades en el sector de la belleza y los cosméticos como Selena Gomez con Rare Beauty, Rihanna con Fenty, Jennifer López y JLo Beauty, Haus Laboratories lanzada por Lady Gaga, Flower Beauty de Drew Barrymore y varias más. Sin embargo, una de las características de la marca, por estar dirigida a un público joven, es la accesibilidad de los precios a diferencia de sus competidores, la mayoría de los productos no rebasa los 34 dólares.