El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 18 de julio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 18 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Se presentarán en tu vida personas con mucha luz. Este lunes disfrutarás de todo sin preocuparte por nada. Acertarás en elegir a aquellas personas que formarán un negocio contigo, ya sea socios o compañeros.

Números de suerte: 17, 42, 38.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Realiza todo lo que te hace feliz y no lo veas como pérdida de tiempo. Te sentirás protegido y eso será porque los ángeles están contigo y te ayudarán desde hoy, hasta los próximos días. No agotes tu energía en complacer a otros.

Números de suerte: 8, 15, 11.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Tendrás relaciones más saludables con la gente con la que antes tenías lazos tóxicos. Si estás soltero, habrá nuevas oportunidades de encontrar el amor. La armonía se hará presente en todos los aspectos de tu vida.

Números de suerte: 13, 2, 45.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Iniciarás la semana con una fuerte creatividad que te brindará nuevas ideas en lo laboral. Es momento de crear nuevas amistades, que vayan más acorde a tu personalidad. Transformarás muchas maneras de pensar que tenías.

Números de suerte: 36, 12, 9.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Por fin llegará la recompensa que te ganaste por trabajar, por ver por otros y por tu duro esfuerzo. Se alejarán algunas amistades que no eran del todo sinceras contigo y sabrás quiénes son porque se irán sin decir adiós.

Números de suerte: 34, 22, 4.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Recuerda que tú mismo eres tu único enemigo: las inseguridades y pensamientos de fracaso son lo que te podrían detener el éxito. Así que libérate de toda la energía negativa y confía en que todo lo bueno llegará a tu vida.

Números de suerte: 10, 6, 33.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

La vida es de riesgos, pero en esta ocasión todo lo que tú decidas tendrá un desenlace positivo. Aprovecha esa buena racha. Permanecerán en tu vida las personas que realmente te valoran y te quieren por lo que eres.

Números de suerte: 44, 7, 28.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Serán días buenos en cuestiones amorosas: tu relación se volverá más unida, pero también tendrás tiempo y espacio para ti mismo. La confianza que tienes en ti mismo se elevará, lo que atraerá a tu vida más cosas buenas.

Números de suerte: 20, 14, 31.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se acabó el tiempo en que el dramatismo dominaba tu vida, ahora serán muchos momentos divertidos los que predominen. Algunas personas se alejarán de tu vida, pero finalmente son quienes no te aportaban nada.

Números de suerte: 45, 18, 3.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Déjate guiar por tu sexto sentido, ya que habrá alguien que querrá obligarte a hacer algo, pero tu corazón y tu alma te dirán que no. Todas las traiciones de las que has sido víctima te ayudarán a identificar a quien no tiene buenas intenciones.

Números de suerte: 50, 38, 41.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Siempre habrá problemas y desacuerdos en cualquier lugar, incluso con tus mismos seres queridos, pero hoy sabrás resolverlos de la manera más tranquila. Será un día de valorar más a tu pareja, no solo como acompañante amoroso, sino como persona.

Números de suerte: 1, 32, 27.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

No esperes que los demás hagan algo por ti, toma las riendas de tu propia vida y haz las cosas por ti mismo. Los astros te dicen que serás muy feliz y tendrás momentos de satisfacción: se te presentarán oportunidades para ello.

Números de suerte: 23, 4, 19.