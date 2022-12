El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 19 al 23 de diciembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 19 al 23 de diciembre para sus seguidores en YouTube. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot, del arcángel y de la suerte. Mhoni también reveló lo que hay que hacer para terminar el mes con abundancia.

ARIES

Es el momento de dejar esa pesadez y mal carácter que has arrastrado durante las últimas semanas. En esta debes de cerrar capítulos en cuestiones personales, amorosas y de trabajo. Habrá muchos cambios para esta semana; tu mejor día será el martes.

Números mágicos: 07-19

TAURO

Tu mejor día de la semana es este lunes, un maravilloso momento para concretar tus planes laborales y planes familiares. Tendrás una semana positiva y, sobre todo, estarás muy bien en temas de salud. Habrá problemas en tu situación amorosa porque no le dedicas el suficiente tiempo.

Número mágicos: 05-17

GÉMINIS

Hay un ángel protector detrás de ti y te ayudará a quitar todas las malas vibras. Intenta seguir adelante en cuestiones amorosas. Es tu semana para madurar y el mejor día será el miércoles. Alguien vendrá a ti, y si ya tienes pareja, podría ser que estén listos para el matrimonio. Date el permiso de ser feliz.

Números mágicos: 03-14

CÁNCER

Concéntrate esta semana, analiza todo lo que has hecho este año y lo qué no. Tienes que ser consecutivo con tus planes, no te aburras ni te canses. Trata de estudiar porque es importante para tus planes del siguiente año. Te llegará la prosperidad.

Números mágicos: 07-12

LEO

Serán siete días de abundancia y sorpresas económicas. Tienes que analizar lo que pasaste este año para no caer en lo mismo. Te proponen vivir con tu pareja o en una relación seria. También habrá reconocimientos, pero tendrás que cuidar tus puntos débiles.

Números mágicos: 09-35

VIRGO

Este lunes es tu mejor día; aprovéchalo. Te llegará un dinero y podrás pagar deudas. Para esta semana, será crucial hacer un inventario de lo malo y lo bueno que has hecho. El enojo no es una opción estos días. Estás en tu mejor momento de motivación.

Número mágicos: 06-50

LIBRA

Esta semana de Navidad intenta no cargar cosas negativas; empieza a crecer. Tendrás completamente el balance con tu pareja y te verás obligado a poner en claro la situación sentimental. La abundancia, estabilidad y salud estarán presentes. Es momento de dejar las situaciones negativas en el pasado. Cada vez que despiertes, hazlo con ánimos.

Números mágicos: 11-29

ESCORPIO

No has podido dormir, date ya el perdón esta semana. Aprovecha e intenta estar en paz; sal a caminar por las mañanas y despéjate un poco para sanar las energías negativas. Te lo mereces. Las cuestiones laborales terminarán muy bien este año.

Números mágicos: 02-70

SAGITARIO

Estás en el momento de crecimiento y de mirar qué harás el próximo año. Tu mejor día será este martes. En el amor, te buscarán del pasado para obsequiarte algo, ten cuidado. Viene una recompensa económica y los planes para viajes llegarán. Recuerda: lo más importante es perdonar.

Número mágicos: 13-66

CAPRICORNIO

Esta es tu era, estás en tu etapa para finalizar el año y comenzar el siguiente. Sin embargo, tienes que controlar tus impulsos. En el amor, aprende a soltar para recibir: cambia de actitud y de pensamiento para comenzar a crecer. Haz un análisis de todo lo que pasaste para que lo logres en el próximo año. Esta semana, la suerte es tuya.

Números mágicos: 30-99

ACUARIO

Es una semana crucial para ti. Tienes que tener planes y visualizarte en tus deseos. Estás logrando crecer en cuestiones económicas, date momentos de tranquilidad y complácete con algún regalo. Será una semana de reconciliación y tendrás que reflexionar sobre a quién quieres de verdad y a quién no.

Números mágicos: 08-25

PISCIS

Esta semana serás el centro de todo. Sin embargo, tienes que cuidar tu salud porque estás en un momento frágil. Es un buen momento para regalar y ofrecer. Trata de seguir tus estudios, es importante en estos días. En el amor, tienes que ser feliz; aleja a las personas tóxicas.

Números mágicos: 10-44

