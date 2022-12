El horóscopo de Mhoni Vidente para diciembre

escuchar

Mhoni Vidente compartió con todos sus seguidores el horóscopo para cada signo del Zodiaco durante el mes de diciembre de 2022. Como es costumbre, reveló en sus redes sociales lo que ocurrirá en los próximos 30 días, en materia laboral, amorosa y económica. Además, dio a conocer los aspectos positivos que se presentarán y que cada persona deberá considerar para usarlos a su favor y obtener sus beneficios.

ARIES

Es importante que tomes decisiones para que puedas avanzar en todos los ámbitos. También se impone que te liberes de ataduras y de problemas del pasado. Situaciones que no son tuyas deben irse de tu vida. Serán días de mucho trabajo.

Números mágicos: 06 y 23.

TAURO

Se aproxima una misión de mucha importancia para ti, específicamente en el aspecto laboral. Déjate guiar por las personas que más saben. Hay una cirugía estética prevista y los astros te dicen que todo saldrá perfecto.

Números mágicos: 02 y 05.

GÉMINIS

Estás en el momento de estabilidad que necesitas. Hay gente que no quiere que avances, pero lo mejor que puedes hacer es dejar ir todo lo que no es para ti. Eso incluye a las personas que no te permiten ser feliz.

Números mágicos: 03 y 22.

CÁNCER

Será un mes de mucha compatibilidad con tu signo en cuanto a los planetas. Así que no debes preocuparte por nada, porque es muy probable que todo te salga como tú deseas. El día de Navidad será clave para ti. Debes tener claros tus propósitos. Ya no sufras por ese amor del pasado y permítete ser feliz.

Números mágicos: 01 y 10.

LEO

Te reinventarás y no habrá nadie que pueda pararte. Saldrás de viaje por algunos días. También te irá bien en cuestiones laborales, incluso cerrarás algunos contratos. Respecto al amor no estarás tan estable y eso es porque no tienes prioridades claras.

Números mágicos: 07 y 15.

VIRGO

Las cartas te dicen que será un mes de abundancia y de estabilidad. Se vislumbra también una visita a un lugar con mucha agua. Podría ser que conozcas a alguien nuevo en cuestiones del amor. Verás a un familiar que estaba lejos.

Números mágicos: 09 y 20.

LIBRA

Vas por buen camino y por eso has tenido buenos resultados en todo lo que te propones. Hay algunos regalos en puerta, ya sea en la lotería o en alguna posada. Estos 30 días que se aproximan es necesario que aprendas a soltar todo: personas, situaciones, objetos. Solo así recibirás cosas nuevas.

Números mágicos: 11 y 35.

ESCORPIO

Habrá cambios en todos los aspectos, especialmente en la pareja y en el hogar. Cuídate de problemas de salud, evita que tus sentimientos te jueguen en contra. Aun cuando las cosas no vayan por buen camino, debes tener fe. El Universo te dice que pidas porque se te concederá.

Números mágicos: 12 y 90.

SAGITARIO

Los astros dictan que estás en un momento poderoso de tu vida. Estás en el camino correcto para crecer. Pero para ello deberás desprenderte de todo lo que te detiene. Se aproxima un cambio radical en tu vida. Será también un mes de viaje.

CAPRICORNIO

Cuídate de las malas amistades porque las traiciones podrían estar detrás de ti. En diciembre tienes que dejar bien establecido lo que quieres para tu vida y para tu entorno. Las malas energías no pueden ser parte de tu camino, así que evítalas.

Números mágicos: 08 y 30.

ACUARIO

Lo primordial para los siguientes 30 días es tu salud. Es importante mantener la actividad física y la buena alimentación. También será un buen momento para hacerte notar y con ello abrirte nuevas puertas. Próximamente, tendrás aquella sanación que tanto necesitas.

PISCIS

Se aproximan dos golpes de suerte. Tú decidirás en qué ámbitos quieres beneficiarte. Por otro lado, tendrás tanta buena energía que la vida te dará lo que pidas. La has pasado mal en los últimos días, pero eso terminará.

Números mágicos: 18 y 40.

