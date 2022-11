El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 10 de noviembre

escuchar

Nana Calistar llegó este jueves 10 de noviembre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tus sentimientos deberán ser tu prioridad este jueves. Sueles dejarlos de lado para complacer a otros o para culparte de errores que simplemente no te corresponden. Deja de autoflagelarte y observa que no eres el culpable.

TAURO

No vale la pena descuidar tu vida persona por alguien que no lo valora. La recomendación de hoy es no dejar de hacer cosas por nadie. Por otro lado, tendrás éxito en los trámites que hagas, solo cuida no cometer errores en tus pagos.

GÉMINIS

Una de tus amistades necesitará de tu apoyo. Aún cuando le has dado la espalda en muchas ocasiones, llegará a ti para pedirte ayuda. La vida da vueltas así que es mejor que le prestes la atención que te gustaría que te pusieran.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

CÁNCER

Es probable que no logres identificar las buenas acciones que otras personas tienen hacia ti, pero los astros se encargarán de hacerlo por ti. No te preocupes por elegir lo incorrecto, eso no sucederá si tienes a los planetas de tu lado.

LEO

A veces permites que la gente se aproveche de ti solo porque eres muy noble. Ese tiempo debe terminar justo este jueves o, de lo contrario, tus sentimientos se verán afectados. Es hora de tomar cartas en el asunto.

VIRGO

No busques confrontarte con tus enemigos porque solo te llenan de energía negativa. En cambio, acércate un poco más a tu círculo amistoso para que te recargue de todo lo bueno. Eso sí, ya no le cuentes nada a nadie, es mejor no arriesgarse.

LIBRA

La vida podría sorprenderte en cualquier momento, pero tampoco debes esperar magia. Solo concéntrate en disfrutar lo que tienes en las manos y las sorpresas llegarán por añadidura. No le reclames nada a tu pareja hoy.

ESCORPIÓN

Ciertos familiares intentarán sacar provecho de ti, pero este jueves sabrás de quiénes se trata. Por otro lado, la vida te dice que debes ir más despacio para que aprendas a diferencias la malicia de la benevolencia.

SAGITARIO

Será un día de cambios en tu relación amorosa, únicamente si tienes pareja, claro. Su dinámica diaria irá mejor que nunca. También tendrás la oportunidad de darte cuenta de aquellos que siempre están dispuestos a apoyarte.

CAPRICORNIO

Es momento de que cuides más la salud de tu piel, no solo del rostro sino de todo en general. El bienestar físico es importante en todos los aspectos. También es momento de ahorrar para los gastos que tienes en diciembre.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

ACUARIO

Ten cuidado con las amistades que fingen ser buenas pero a la hora en que las necesitas te dejan ver su otra cara. Las traiciones están a la orden del día, por lo que si no pones atención podrías ser víctima de ellas.

PISCIS

No te concentres únicamente en los malos momentos o en lo que no es crucial para ti. Debes aprender a relajarte un poco más y bajarle intensidad a esa manera negativa de ver la vida. Ten paciencia.

