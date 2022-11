El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 24 de noviembre

escuchar

Nana Calistar llegó este jueves 24 de noviembre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Cuídate de infecciones de garganta o dolores estomacales. Ante cualquier molestia, acude al médico para evitar que la afección aumente. Se aproxima un nuevo evento o proyecto que te dejará buenas ganancias económicas.

TAURO

Tendrás muchas oportunidades de crecimiento laboral y de eso no hay duda. Lo que sobresale este jueves es que en el amor también conocerás gente nueva. Haz a un lado los comentarios de gente que solo quiere verte caer.

GÉMINIS

Hay ocasiones en las que no entiendes tu situación sentimental, pero solo debes dejarte apoyar por los que te rodean. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, así que tómalas antes de que alguien lo haga por ti.

CÁNCER

Siempre dalo todo sin esperar nada a cambio. A pesar de que esa persona o socio no lo valore, la satisfacción de haberte esforzado con todas tus fuerzas quedará en ti. Si algo no te sale como quieres, lucha todavía más.

LEO

Las discusiones dentro de tu pareja no faltarán, pero no permitas que eso te saque de tu centro y te altere. No des opiniones de cosas que desconoces, deja que los expertos lo hagan. Tendrás muchas fiestas y reuniones.

VIRGO

Un amor del pasado retornará a tu vida más pronto de lo que crees. Si su relación no terminó mal, podrías darle una segunda oportunidad. Cuida mucho lo que dices, porque tienes a tus espaldas un enemigo oculto.

LIBRA

Tienes todo para tener una buena salud, solo es cuestión de que te apliques. Aun si te gusta la forma física que tienes, debes esforzarte un poco más en el ejercicio y la alimentación porque el colesterol te pasará factura.

ESCORPIO

Podrías ser víctima de una traición este jueves, sobre todo por una persona de tu trabajo. Evita contarles tus planes a otros para evitar daños mayores. Si tienes pareja, ocurrirá una situación que los unirá más.

SAGITARIO

Al terminar la semana te sentirás un poco triste, pero no hay nada de que preocuparse. Tu estado de ánimo es normal porque estás madurando. Comenzarás a ver la vida de diferente manera y verás la verdadera cara de alguien a quien admirabas.

CAPRICORNIO

Si en tu pasado te fue mal, no significa que el presente también sea así. Tendrás tantas oportunidades que hasta podrás escoger la que más te convenga. Por otro lado, evita cometer indiscreciones y hablar de más porque te meterás en problemas.

ACUARIO

Es momento de decirle adiós a esa persona por la que ya no sientes nada. No le hagas perder su tiempo y tampoco pierdas el tuyo. Te llegará una noticia, pero parece que será falsa. Si no lo ven tus ojos, no creas nada.

PISCIS

Estarás mejor que nunca en todos los aspectos de tu vida. Lo que todavía no sale como quieres, llegará próximamente. Solo debes confiar en ti y tener tus metas bien claras. Te reencontrarás con algunas amistades del pasado.

