“Sin liberaciones en la frontera”: el anuncio oficial celebrado por el DHS y la CBP en julio 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció un nuevo registro en materia migratoria para el territorio norteamericano. Las autoridades federales celebraron cifras sin precedentes en materia de control de ingresos irregulares tras la divulgación del balance oficial.

Qué dice el anuncio del DHS sobre los controles de la CBP en los últimos meses

Las autoridades estadounidenses comunicaron formalmente que EE.UU. llegó a 14 meses consecutivos sin registros de liberaciones en la frontera nacional. Según el informe oficial, esta tendencia mantiene los cruces irregulares en niveles históricamente bajos.

Los agentes de la CBP se mantienen alerta ante cualquier actividad sospechosa en la frontera Imagen generada con Inteligencia Artificial

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, atribuyó las cifras al “éxito” directo de las políticas implementadas por el gobierno. El funcionario aseguró que la frontera se encuentra totalmente “cerrada” frente a quienes infringen las normativas.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, pasamos de la peor crisis fronteriza de la historia a 14 meses consecutivos sin liberaciones en la frontera. Nuestra frontera está cerrada a los infractores de la ley”, declaró Mullin.

Por su parte, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Rodney S. Scott, destacó el impacto positivo de la aplicación de las leyes y felicitó a Mullin por su trabajo.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Mullin, la CBP aplica nuestras leyes de inmigración y seguridad fronteriza. La CBP ha establecido una seguridad fronteriza efectiva que disuade de forma constante los cruces ilegales. Me enorgullece informar de una nueva disminución en los cruces fronterizos ilegales”, sostuvo Scott.

Así actuó la CBP: datos oficiales sobre los cruces y las incautaciones de estupefacientes

De acuerdo con el informe difundido, las detenciones ejecutadas por la Patrulla Fronteriza en la zona suroeste muestran una disminución del 94% frente a la gestión anterior. En ese marco, las cifras nacionales de encuentros con la agencia experimentan una baja adicional del 4% en comparación con el mes de mayo.

La CBP puede revisar información guardada dentro del teléfono durante una inspección fronteriza CBP

Según la autoridad federal, las operaciones federales permiten incrementar las incautaciones totales de sustancias ilícitas en todo el territorio nacional durante el período analizado. Los decomisos de fentanilo, heroína y cocaína registraron subas en el comparativo mensual con el período previo.

Las incautaciones de fentanilo aumentaron un 42% desde mayo con 1072 libras decomisadas en junio.

aumentaron un 42% desde mayo con 1072 libras decomisadas en junio. Las operaciones de heroína subieron un 49% con 68 libras retenidas.

subieron un 49% con 68 libras retenidas. Las sustracciones de cocaína treparon un 61% desde mayo tras alcanzar 6242 libras confiscadas.

Asimismo, la agencia destacó que las confiscaciones de drogas en el año fiscal actual superan en un 57% al volumen registrado durante el mandato anterior.

Los valores de las incautaciones de la CBP, revelados por el DHS

La agencia procesó importaciones por un valor total de 330.000 millones de dólares durante el mes de junio, de acuerdo con el informe. Los organismos de control identificaron además US$22.900 millones correspondientes a aranceles pendientes de recaudación fiscal.

Especialistas de la CBP se encargan de analizar y detectar mercancías ilegales que intentan ingresar a Estados Unidos.

Por su parte, los inspectores agrícolas emitieron 5677 notificaciones de medidas de emergencia para proteger los recursos naturales de EE.UU. Las autoridades implementaron controles que derivaron en más de 100.000 inspecciones positivas de pasajeros en las terminales internacionales.