Comprobante G-325R del Uscis: el formulario que ayuda a migrantes en los controles del ICE en 2026

Los controles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) siguen su curso en 2026, con detenciones a lo largo de Estados Unidos. Sin embargo, ciertos documentos pueden ayudar a evitar el arresto. Actualmente, el comprobante G-325R funciona como una evidencia de registro para evitar problemas con las autoridades.

El formulario G-325R del Uscis que ayuda a migrantes en los controles del ICE en 2026

Este año, las redadas del ICE han tenido menos exposición que en 2025, pero los funcionarios migratorios continúan activos con tareas focalizadas y controles aleatorios.

Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una regla final en el Registro Federal en la que se menciona al G-325R como una de las evidencias de registro reconocidas.

Ahora los migrantes pueden mostrar el formulario G-325R del Uscis en caso de que los frene el ICE en la calle Fotomontaje generado con IA

A partir de esta modificación, en caso de un control migratorio, este comprobante, correspondiente a la información biográfica al solicitar el registro y la toma de huellas dactilares, puede servir para acreditar ante las autoridades que la persona cumple la obligación federal de registro.

De acuerdo con la normativa federal, los extranjeros mayores de 18 años alcanzados por la obligación de registro deben portar en todo momento la prueba correspondiente.

En ciertos casos, el proceso también incluye la toma de datos biométricos, según la categoría migratoria y el documento aplicable.

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Qué es el comprobante G-325R del Uscis que sirve ante un control del ICE en 2026

El comprobante corresponde a un formulario electrónico de registro de extranjeros emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), y puede ser presentado al momento de un operativo.

Para obtenerlo, los extranjeros deben crear su propia cuenta única, o una cuenta para su hijo, en myUSCIS y luego completar los campos requeridos.

De acuerdo con la publicación en el Registro Federal, el envío inicia el proceso para la cita de recopilación de datos biométricos, que incluyen huellas dactilares, fotografía y firma.

Los migrantes pueden imprimir el formulario G-325R para mostrarlo ante los agentes del ICE en un control Fotomontaje realizado con IA

Una vez completado el envío, el sistema de gestión de casos ​​del Uscis activa la creación del “Comprobante de Registro de Extranjero G-325R” con un identificador único impreso en el documento. En su cuenta myUSCIS, el migrante puede descargar una versión en PDF del documento e imprimirla.

Para que tenga validez ante las autoridades, es importante que el documento esté vigente y en buen estado.

Según el DHS, el requisito de llevar una prueba de registro tiene como objetivo que el gobierno estadounidense cuente con información actualizada sobre la identidad, ubicación y antecedentes de los inmigrantes alcanzados por la normativa.

Alternativas del comprobante G-325R del Uscis ante el ICE

Las personas nacidas fuera de EE.UU. que están obligadas a portar evidencia de registro y no lleven consigo su comprobante G-325R u otro documento reconocido por las regulaciones federales podrían enfrentar un cargo por delito menor.

La sanción puede incluir multas de hasta 5000 dólares y penas de hasta 30 días de prisión.

No obstante, además del documento mencionado, las autoridades reconocen otras formas de identificación como evidencia de registro: