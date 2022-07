El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 7 de julio

Nana Calistar llegó este 7 de julio desde primera hora con más horóscopos para todos los que esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Predijo de manera breve cómo estará la situación económica y el amor para muchos de los signos del Zodiaco. Serán días de mucha reflexión para la mayoría, sobre todo en temas amorosos. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Podrías perder un dinero o proyecto relacionado con el trabajo. Cuídate mucho de los descuidos en el ámbito laboral y no dejes que tu imaginación vuele para que no pienses cosas que no tienen sentido.

Tauro

Los cambios de última hora en cuestiones de negocios no siempre son una buena idea y una tragedia podría ocurrirte este jueves si lo haces. Te llegan visitas inesperadas de algunos familiares, aprovecha esos momentos.

Géminis

Las amistades falsas abundan a tu alrededor y te han traicionado muchas, así que cada vez que quieras desahogarte o platicar con alguien sobre temas delicados acude a alguien que sea verdaderamente cercano a ti.

Cáncer

A algunas personas no les gusta tu forma de ser e incluso les desagrada, pero es porque no saben todo lo que hay detrás ni que tu carácter se ha forjado con todo lo que te ha tocado vivir. Quienes te quieran, te aceptarán como eres.

Leo

Ya no te pongas triste por cosas sin sentido, mejor disfruta de los placeres de la vida y de todas las posibilidades que se te presentan para ser feliz. En cuestiones del amor llega a tu vida una persona que no imaginaste.

Virgo

Recientemente te alejaste de personas que podrían estar siempre en tu vida y que te han apoyado, vuelve a contactarlas o podrías arrepentirte. No malgastes tu tiempo en pensar o hacer cosas que no te dejan frutos positivos.

Libra

Llega a tu vida un amor de una noche que te llamará mucho la atención, pero que es muy probable que también te traiga problemas. Puedes aventurarte, pero con mucho cuidado y asumiendo las consecuencias.

Escorpión

No permitas que tu falta de tacto te genere problemas a tu alrededor. Sueles ser una persona muy tranquila, pero cuando te provocan no hay quien te detenga. Trata de mesurar lo que dices y que la paciencia predomine en ti.

Sagitario

Estarás un poco melancólico en los próximos días, pero no debes preocuparte porque la vida es justa y todos los que te hicieron daño recibirán lo que se merecen. Una persona del pasado regresa, pero te va a meter en problemas.

Capricornio

El tema principal que debes atender este jueves es la pareja porque parece que no han estado unidos últimamente. Es importante que delimiten sus necesidades y que hablen de lo que les duele a cada uno.

Acuario

Una persona muy cercana a ti te ha mentido mucho en los últimos días, pero hoy llegará la verdad y descubrirás cada traición. Lo que los demás opinen sobre ti está en ellos y no en tu persona, así que no te preocupes por eso.

Piscis

Alguien que te hizo daño te pide perdón y una nueva oportunidad de entrar a tu vida. Tú serás quien decida si dársela o no, pero podrás poner tus propias condiciones. El futuro es incierto, concéntrate en el presente.