El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 7 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 07 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y la salud emocional. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos, pero también de dejarse llevar por el universo.

ARIES

Valora el aprendizaje que obtuviste al haber invertido mal tu dinero y tómalo como referencia para que no te vuelva a pasar. Tu pareja entiende todo lo que has vivido en tu pasado, así que no debes sentir que te juzga.

TAURO

Saca de tu cabeza todos los pensamientos negativos, tienes el poder de hacerlo. Evita cometer errores del pasado y emplea mejores técnicas en todos los aspectos de tu vida. Los problemas amorosos deben solucionarse en el momento.

GÉMINIS

La introspección es la mejor herramienta para darse cuenta de los errores que se han cometido y hoy puedes utilizarla sin miedo. Eres experto en ciertos temas y este jueves será el día en que te consulten sobre algo de ello.

CÁNCER

Prevenir las enfermedades podría ayudarte mejor que una buena medicina, cuida sobre todo tus ojos y revisa la graduación de tus lentes. La pareja no debe ser un contrincante al momento de pelear, sino entre ambos tratar de solucionar el problema.

LEO

Se requerirá un gran esfuerzo de tu parte en próximos periodos, en temas laborales, por lo que debes encontrar un equilibrio físico y mental para que no te desgastes. Si tú y tu pareja tienen diferencias, que la sensatez sea tu mejor aliada.

VIRGO

Hacer el bien sin mirar a quien será un dicho muy acorde para ti el día de hoy, ya que podrás tomar las energías positivas que te brinda el ayudar a otros. Deja que las cosas se acomoden por sí mismas y no insistas.

LIBRA

Recuerda que tu cuerpo es lo más preciado que tienes porque sin salud física no es posible hacer nada. Descansa y dale a tu físico la atención que tanto demanda. Es tiempo de pensar en qué eres bueno y hacer algo con ello.

ESCORPIO

Las preocupaciones son producto de la ansiedad, por lo que no quiere decir que realmente se vayan a cumplir. Tranquilízate. No te retires de ese proyecto solo porque crees que has perdido, espera a que las piezas se muevan.

SAGITARIO

El ocio no es lo tuyo y podrías aprovechar esa hiperactividad para ejercitarte más y cuidar de tu salud. Aprende de los errores que has cometido, sobre todo los que tienen que ver con tu pareja, no hagas lo mismo por lo que han discutido antes.

CAPRICORNIO

Tu negocio o tu trabajo quieren verte crecer, así que llegó el momento de replantearse los objetivos iniciales y buscar una expansión. La rutina se convierte con el tiempo en uno de los peores enemigos de una pareja, pero ustedes sabrán sobrellevarlo.

ACUARIO

Hidrátate mejor para que las buenas ideas lleguen a tu mente. Llegarán algunas oportunidades que parecen ser buenas, pero será mejor que las analices y las dejes pasar. Son días de pasar tiempo con tu pareja.

PISCIS

Debes adaptarte a las nuevas condiciones que se te imponen en el trabajo porque no tiene caso enfrentarte a tus superiores que a la larga se beneficiarán tus esfuerzos. Valora todo lo que tu pareja suma a tu vida.