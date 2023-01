El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 2 de enero

escuchar

Nana Calistar ofreció para este lunes 2 de enero nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Una amistad del pasado regresará a tu vida en los próximos días. La recomendación es que te mantengas al margen y no le des mucha importancia desde el primer momento. Su intención solo es meterte en problemas.

Tauro

Debes comenzar el año con un objetivo en mente: no cometer los mismos errores que en 2022. Recuerda lo que vales y de dónde vienes. No permitas que cualquier persona te pisotee. Por otro lado, también cuida tu salud.

Géminis

Si estás en una relación, tienes que aprender a valorar los pequeños detalles. A veces esperas de la gente las cosas materiales, sin darte cuenta que lo importante está frente a ti. No tomes decisiones apresuradas desde el inicio del año.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Los astros te dicen que te enfoques en tus proyectos para que no le prestes atención a cosas sin relevancia. Eso te dará la oportunidad de comenzar con una buena racha en el ámbito laboral. Nada te saldrá mal.

Leo

Se aproximan cambios en tus pensamientos en los próximos días. Lo que antes creías imposible, hoy será una realidad. Debes aprovechar esa nueva motivación que tienes para avanzar en todos los aspectos de tu vida.

Virgo

Habrá avances en tu área de trabajo. Podría ser un aumento de puesto, de sueldo o incluso la llegada de tu propio negocio. Lo que sí es seguro es que tus ingresos económicos mejorarán. Respecto al amor, no esperes nada de nadie. Deja de hacerte falsas expectativas.

Libra

Es momento de que cambies tu manera de pensar. Liberarte de las ataduras del 2022 es la solución para alcanzar tus metas. Siempre que tengas el deseo de evolucionar, los astros te mirarán positivamente. No es momento de decaer.

Escorpión

La recomendación para este lunes es que no le des entrada a una expareja que volverá a tu entorno. Esa persona regresará a tu vida para pedirte una nueva oportunidad, pero solo jugará contigo. Si tienes una relación, atravesarán por momentos tensos.

Sagitario

Se vislumbran para ti momentos de abundancia en materia económica. El dinero comenzará a fluir como nunca antes en las próximas semanas. Tus proyectos se cumplirán finalmente. También está bien aspectado el tema amoroso.

Capricornio

Ten cuidado con ingerir comida chatarra en la calle, una fuerte infección podría debilitarte este lunes. La primera semana del año podría no ser muy buena para ti si no cuidas tu salud. Una amistad te dará una noticia que no esperabas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

Los planetas te exhortan a valorar más a tu pareja. Date la oportunidad de tener detalles que la hagan feliz, para evitar que la monotonía los alcance. No vale la pena estar siempre en medio de un conflicto, aprende a pedir perdón.

Piscis

Nunca le des terceras oportunidades a alguien, incluso si esa persona es de tu familia. Este 2023 tienes que aprender a valorarte más y a poner límites entre tus seres queridos. Por otro lado, tendrás éxito en un problema legal.

LA NACION