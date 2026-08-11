Noticias del ICE hoy: qué se sabe de las redadas en Florida y la permanencia de agentes en aeropuertos

Durante las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizó distintos operativos en Florida, con detenciones en el condado de Palm Beach, Doral y el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Los procedimientos incluyeron una intervención que terminó con 309 arrestos y varios casos de personas detenidas mientras se disponían a viajar dentro del país.

Redadas del ICE en Florida: qué ocurrió en Palm Beach

La Junta Estatal de Control de Inmigración de Florida (SBIE, por sus siglas en inglés) informó que el operativo se desarrolló entre el 6 y el 10 de julio en el condado de Palm Beach bajo el programa federal 287(g). La intervención involucró a organismos federales, estatales y locales.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

La SBIE coordinó el procedimiento junto con distintas agencias policiales. Entre los organismos que participaron estuvieron el ICE, la Patrulla Fronteriza, la Guardia Nacional de Florida y la oficina del sheriff del condado de Palm Beach.

El operativo terminó con 309 arrestos por infracciones migratorias. Según The Palm Beach Post, 11 de los detenidos tenían infracciones legales adicionales a su situación migratoria.

Entre los casos mencionados aparecen delitos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol, violencia doméstica, drogas, fraude y otros cargos.

La SBIE también informó sobre personas que habían sido deportadas anteriormente y que, según sus registros, volvieron a ingresar a Estados Unidos.

Uno de los detenidos fue identificado por las autoridades como posible integrante del Tren de Aragua y figuraba en una lista oficial como “terrorista conocido o sospechoso”.

Agentes del ICE en aeropuertos de Florida: los casos recientes

El Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood quedó en el centro de varios procedimientos migratorios. De acuerdo con NBC Miami, uno de los casos fue el del futbolista argentino Matías Pourrain, detenido el 6 de agosto cuando se disponía a viajar a Los Ángeles junto con sus compañeros del Miami United FC.

Matías Pourrain fue detenido por el ICE en el Aeropuerto de Fort Lauderdale en Miami Instagram/@matipourrain

La familia de Pourrain sostiene que el futbolista ingresó legalmente a Estados Unidos, tiene permiso de trabajo vigente, una identificación de Florida y no posee antecedentes criminales. También indicó que tramita la residencia permanente. Pourrain permanece detenido en el centro de Krome, en Miami.

El arresto se produjo antes de un vuelo doméstico, cuando el jugador se disponía a embarcar rumbo a Los Ángeles. Su abogada, Regina Borges, prepara una solicitud para que pueda recuperar la libertad mientras continúa el proceso migratorio. Otro caso corresponde a Claudia Rodríguez Gaglianone, una ciudadana venezolana con TPS y una solicitud de asilo pendiente.

Univision informó que fue detenida el 17 de julio en la puerta de embarque del aeropuerto de Fort Lauderdale. Después de más de dos semanas bajo custodia migratoria, fue liberada el 3 de agosto tras el pago de una fianza de US$5000 y continuará su proceso de asilo en libertad.

Qué se sabe de la presencia del ICE en los aeropuertos

Según Palm Beach Post, las detenciones se produjeron en instalaciones utilizadas para viajes dentro de Estados Unidos y no durante un procedimiento de ingreso internacional.

Agentes de ICE intensificaron los operativos migratorios en Florida durante las últimas semanas Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El caso de Pourrain ocurrió cuando se preparaba para abordar un avión con destino a California. La situación puso el foco sobre las actuaciones de agentes migratorios en terminales aéreas y sobre pasajeros que tienen trámites migratorios pendientes.

La presencia de agentes migratorios en estos espacios también generó preocupación entre abogados especializados en inmigración. La concejala de Doral y abogada Maureen Porras afirmó haber conocido otros procedimientos que involucraron a personas con solicitudes de asilo u otros pedidos de protección migratoria pendientes.

Otro operativo del ICE en Florida: el caso de Doral

En Doral, agentes del ICE detuvieron a Carlos Hugo Betancur, un ciudadano colombiano que, según su familia, tenía una solicitud de asilo pendiente y autorización de empleo. El procedimiento ocurrió mientras cargaba combustible antes de dirigirse a trabajar.

La hija de Betancur mostró a CBS News Miami documentos que, según afirmó, acreditaban la presentación de una solicitud de asilo y una autorización de empleo. También relató que pudo hablar con su padre durante la detención hasta que uno de los agentes tomó el teléfono.

Carlos Hugo Betancur fue detenido por agentes del ICE mientras cargaba gasolina antes de ir a trabajar Gofoundme

El ICE ofreció otra versión sobre la situación migratoria del colombiano. En un comunicado enviado a CBS News Miami, la agencia afirmó que Betancur había excedido el período autorizado por su visa. Tras pasar 16 días bajo custodia, fue liberado con un monitor electrónico y deberá comparecer ante un juez mientras continúa su proceso migratorio.