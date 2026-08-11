Contaba con TPS, pero igual se lo llevaron: el artista venezolano detenido por el ICE en Florida cuenta su historia

En Florida, un artista venezolano, famoso por sus participaciones en competencias de freestyle, contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), pero fue detenido a fines de mayo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Recluido hace casi tres meses en un centro de detención de Louisiana, contó su versión en una entrevista reciente y describió condiciones de vida deplorables en las instalaciones.

El artista venezolano que fue detenido por el ICE en Florida pese a contar con TPS

Adonys Francisco Mata Martínez, conocido en el mundo del freestyle como AdonysX, es un rapero venezolano que residía en Estados Unidos de manera legal con TPS y tenía en proceso una solicitud de visa de artista por talento extraordinario. No obstante, fue arrestado tras una parada de tráfico en Florida. Según su versión, no había cometido ninguna infracción, pero al revisar su placa, los oficiales identificaron su situación migratoria y fue arrestado.

Conocido en el mundo del freestyle como Adonysx, el artista venezolano fue detenido por el ICE pese a que contaba con TPS y una solicitud de visa Red Bull

En diálogo con Univision, contó que permaneció en el Centro de procesamiento en Miramar durante cinco días antes de su primer traslado. Allí, tuvo que dormir en el piso con solo una colcha y sin derecho a asearse.

“Nosotros no somos criminales para que nos den este trato”, expresó. Tras su paso por Miramar, fue trasladado al Centro de detención Krome, donde estuvo bajo custodia aproximadamente un mes. Luego, fue movilizado junto a otras 50 personas desde Miami hacia el estado de Louisiana, donde se encuentra actualmente bajo custodia.

Ahora, trabaja en la cocina del centro, labor por la cual recibe un pago de un dólar al día. “Ahí a veces se ven hasta cucarachas, se ven insectos”, indicó.

Recluido hace casi tres meses, describió condiciones de vida deplorables en los centros de detención del ICE, con 76 personas en una sola celda @adonys10

Las condiciones de vida del artista venezolano detenido por el ICE

En la entrevista, denunció que la alimentación es precaria, con porciones pequeñas y, en ocasiones, comida vencida. También cuestionó la falta crítica de atención médica.

Actualmente, el venezolano sufre dolores punzantes en el corazón (calificados como ansiedad por el personal) y, según sus palabras, tuvo que intentar cauterizarse un nervio dental con agua caliente ante la negativa del personal del ICE de proporcionarle un dentista. Además, mencionó condiciones insalubres, polvo constante y un posible caso de tuberculosis en el centro.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Adonis profundizó su denuncia. “Están tratando de matarnos prácticamente con lo que son las comidas. Aparte, el sitio no está en condiciones médicas, hay gente enfermándose; hay una gripe que no se va porque estamos en hacinamiento, 76 personas en una sola celda”, relató.

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Qué pasará con el artista venezolano detenido por el ICE

Luego de más de tres meses bajo custodia federal, el artista venezolano continúa recluido en Louisiana mientras espera su próxima audiencia ante un juez de inmigración. Sin embargo, describió que en el circuito judicial donde se encuentra, los procesos tienden a estancarse en un ciclo de “prórrogas, prórrogas y prórrogas”, lo que le hace sentir que su vida y su proceso legal han quedado en pausa.

Frente a este panorama, una de sus mayores esperanzas es la visa por talento extraordinario que solicitó antes de su detención. Según el cantante, este trámite sigue vigente y en proceso, por lo que espera una aprobación que podría cambiar su estatus y facilitar su liberación.

En su video en Instagram, pidió a las autoridades que intervengan y solicitó el apoyo del público para difundir la información. “Pedimos a toda persona que pueda compartirnos que nos ayude, no esperen que sea un familiar o un amigo que esté sufriendo, pasando por esta situación. Están jugando con la vida y nos están tratando como animales, es un trato inhumano”, concluyó.