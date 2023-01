El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 17 de enero

escuchar

Nana Calistar ofreció para este martes 17 de enero nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Te llegará un dinero que no esperabas. Utilízalo para resolver los problemas que tienes en la puerta de tu casa. Sentirás la necesidad de recurrir a una de tus amistades para desahogarte. No lo pienses dos veces y hazlo.

TAURO

La tristeza y la nostalgia no se harán esperar este martes. Tu pasado llegará a tu mente otra vez para atormentarte. Permítete sentir, pero no dejes que esas situaciones te desestabilicen. Tú tienes el poder de cambiar el rumbo de tu vida.

GÉMINIS

Es hora de tomar más en serio la dieta y la rutina de ejercicio que tienes. Tu salud es la que está en juego. Por otro lado, se vislumbra la llegada de un nuevo amor. Conocerás a una persona que promete darte buenos momentos.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

No le cuentes a nadie los proyectos que tienes en mente. A tu alrededor hay gente que te envidia y que solo te enviará malas vibras para que no logres nada. Además, aunque no lo creas, existen personas dispuestas a robarte tus ideas.

LEO

Para encontrar la tranquilidad primero debes estar en sintonía con tu “yo” interno. Una vez que te pongas de acuerdo con tu subconsciente, podrás esclarecer tu vida, tu futuro, tus metas y tus deseos. Deja que la vida te sorprenda.

VIRGO

Se aproximan algunos cambios en materia laboral, aunque todos serán positivos. Tendrás nuevos proyectos o te llegará una propuesta para iniciar un nuevo trabajo. Solo ten cuidado de no sacar a flote tu carácter negativo.

LIBRA

Los astros te dicen que tengas cuidado con los golpes y caídas porque estarán a la orden del día. En el plano amoroso, tu pareja estará algo distante y todo es a causa de una información falsa que le dieron. Trata de aclararle todo.

ESCORPIÓN

Debes ser más inteligente que tus enemigos. No hay espacio para las equivocaciones, así que piensa dos veces antes de hacer algo. Las mejores oportunidades laborales llegarán a ti cuando aceptes los cambios con un buen ánimo.

SAGITARIO

Los astros te dicen que tienes que ser más paciente a la hora de esperar que el amor llegue a tu vida. Tener una relación no es por arte de magia. Se debe construir. Por otro lado, si algo no te gusta de tu entorno, eres el único que puede cambiarlo.

CAPRICORNIO

Se impone que dejes atrás el pasado. No hay manera de que puedas avanzar si continúas estancado en lo que no pudo ser. Toma de esos recuerdos la fuerza que necesitas y la enseñanza de no volver a cometer los mismos errores. Pero solo eso, no te martirices y deja todo justo donde está.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Cuida tus palabras a la hora de estar en una reunión familiar. Podrías cometer alguna indiscreción o decir algo que lastime a uno de tus seres queridos. En cuestiones del amor, entablarías una relación casual con un conocido.

PISCIS

Te llegará la oportunidad de planear un viaje con una persona que es muy importante para ti. No debes desaprovechar el tiempo ni pensarlo dos veces. Serán días de relajación y si te quedas con las ganas de hacerlo te arrepentirás.

LA NACION