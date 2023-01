El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 17 de enero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 17 de enero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Hoy debes confiar en las capacidades que tienes. No aceptes consejos de personas que saben menos que tú. Por otro lado, es importante que vayas por el mismo camino que tu pareja y que sus objetivos se alineen.

TAURO

Podrías invertir en tu negocio para que sea más sólido y se expanda. Ya no puedes aplazar más ese movimiento, ya que es la única alternativa que tienes si es que quieres crecer. Tu competencia puede dejarte atrás en cualquier momento.

GÉMINIS

Los astros te dicen que es un mal momento para intentar cosas nuevas. Es mejor que continúes por el camino que vas para evitar pérdidas. Así podrás relajarte de las cuestiones laborales para darle tiempo de calidad a tu pareja.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Hoy tus directivos te dejarán una tarea crucial. Si la realizas con precisión, la recompensa será más grande de lo que imaginas. Por otro lado, te llegará una noticia para intentar separarte de tu pareja. Solo debes ignorar.

LEO

En todos los proyectos grandes siempre habrá pérdidas. Así que no debes sentirte derrotado si es que tu negocio no prosperó como esperabas. Es necesario que eso ocurra para que observes en qué aspectos tienes que mejorar.

VIRGO

Es momento de que priorices tus gastos y evites invertir tu dinero en cosas que no necesitas. Solo utilízalo para las cosas que son imprescindibles. En el tema amoroso, la recomendación es que le brindes más tiempo a tu pareja para evitar la monotonía.

LIBRA

Eres una persona inteligente y valiosa en el terreno profesional. Es por eso que debes acostumbrarte a tener adversarios y personas que te envidien. Solo tienes que cuidarte más de lo habitual y nunca prestar atención a las críticas.

ESCORPIO

Los planetas te exhortan a tener paciencia. Todos los asuntos de tu vida que están sin resolver tendrán una conclusión favorable. Tus finanzas mejorarán y las heridas emocionales que tienes también se cerrarán.

SAGITARIO

El día de hoy debes demostrarle a tu equipo de trabajo que no estás en su contra y que tu objetivo es salir adelante como grupo. Es lo que hace un buen líder. Respecto a tu relación amorosa, olvídate de los rencores y aprovecha los momentos buenos.

CAPRICORNIO

Los astros te dicen que pienses bien el siguiente paso que darás en tu negocio. Está bien expandirse, pero siempre hay que cuidar que la esencia del proyecto se mantenga. No crezcas si eso significa que perderás eso de lo que tus clientes se enamoraron.

ACUARIO

Llegó la hora de que seas el líder que tu equipo necesita. Olvídate de los gritos y de los malos tratos, así no lograrás nada bueno. Tu pareja está molesta porque no le has pagado un dinero que te prestó. Evítate problemas mayores y devuélveselo.

PISCIS

No debes detenerte en el cumplimiento de tus obligaciones. Si crees que tienes menos trabajo y que por eso puedes descansar, estás equivocado. La energía planetaria te enviará la fuerza que necesitas para que redobles esfuerzos. Solo así lograrás tus objetivos.

