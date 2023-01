El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 18 de enero

escuchar

Nana Calistar ofreció para este miércoles 18 de enero nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

La recomendación para hoy es que siempre te mantengas fiel a tus raíces. Aun si el éxito te llevó hasta la cima, debes mantener los pies sobre la tierra. No aparentes algo que no eres, mucho menos si es por impresionar a alguien.

TAURO

Te llegará un dinero extra. Utilízalo para salir de alguna deuda o inviértelo en ese negocio que tanto quieres. Tener tu propio emprendimiento no es tan difícil como crees. Además, te dará buenas ganancias económicas.

GÉMINIS

No dejes de lado a tus seres queridos. Trata de siempre mantener la comunicación con ellos a pesar de que no los veas muy seguido. Nunca sabes cuándo los necesitarás y quizá ya no estarán para ti. Siempre es bueno mejorar las relaciones personales.

El horóscopo de Nana Calistar de este 16 de diciembre INSTAGRAM / nanacalistartv

CÁNCER

Plantéate quién quieres ser y evalúa si tus acciones están encaminadas a lograrlo. Lo único que debes hacer para cumplir tus metas es tener fe en ti mismo y cambiar de hábitos. Serán días de mucha reflexión. Incluso pensarás en un amor del pasado.

LEO

Cuídate de los celos porque podrían darse de manera excesiva entre tú y tu pareja. Las discusiones por ese motivo no son del todo buenas. Pero si no tienes una relación, evita buscarla en este momento porque los conflictos también estarán a la orden del día de ese lado.

VIRGO

Los planetas te exhortan a continuar con ese proyecto que dejaste pendiente. De lo contrario, el día que quieras retomarlo quizá ya será muy tarde. Tienes todo lo que se necesita para cumplir tus sueños, solo debes esforzarte.

LIBRA

No le exijas demasiado a tu pareja. Sueles abusar de los celos y de las órdenes que le das, algo que podría alejarlos poco a poco. Se aproxima también una pérdida de dinero, así que ten cuidado con lo que inviertes.

ESCORPIÓN

Una mujer muy cercana a ti intentará meterte en problemas. Inventará información para hacerte quedar mal con algunas personas. No te preocupes, pronto sabrás quién es. En cuestiones del amor, es necesario que reflexiones sobre lo que has hecho bien y lo que has hecho mal.

SAGITARIO

A tu alrededor hay personas a las que no les gusta verte bien. Fingen que celebran tus logros, pero la realidad es que desean que todo lo que tienes se esfume. No quieren que la abundancia te rodee ni que las buenas noticias te alegren.

CAPRICORNIO

Es de vital importancia que cuides lo que quieres y lo que les deseas a otros. Siempre que les predigas fracasos, en realidad se te revertirá. No te enfoques en lo negativo, permite que los pensamientos positivos lleguen.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

ACUARIO

Cuídate de problemas de estómago porque estarán a la orden del día este miércoles. No abuses de la comida chatarra. Por otro lado, debes decirle a tu pareja lo que sientes en lugar de quedarte callado. No le ocultes nada.

PISCIS

Si se trata de tu felicidad nunca escatimes en gastos. Te mereces todo lo bueno y no hay mejor persona que tú para dárselo. No permitas que nadie tenga poder sobre tu dinero ni te cuestiones sobre lo que compras para ti.

LA NACION