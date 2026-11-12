Mississippi eligió a su primer senador negro en más de 140 años

JACKSON, Mississippi.- El candidato demócrata Scott Colom derrotó el miércoles a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith en una reñida contienda por el Senado de Estados Unidos en Mississippi, tras un prolongado proceso de recuento de votos, lo que le otorga al estado su primer senador afroamericano elegido a la cámara alta por este estado en más de 140 años.

La ajustada victoria de Colom supone un cambio radical en Mississippi, estado que durante generaciones ha estado controlado mayoritariamente por conservadores blancos a pesar de tener la mayor proporción de residentes negros de cualquier estado estadounidense. Así, será el primer senador negro del estado desde la era de la Reconstrucción tras la Guerra Civil.

El candidato demócrata para el Senado de Mississippi Scott Colom habla por teléfono desde su despacho, el 11 de noviembre de 2026. AP news

Este resultado se suma a una contundente derrota en las elecciones de mitad de mandato del presidente Donald Trump, cuyo partido sufrió reveses en varios estados controlados por los republicanos, y reforzará el argumento de algunos demócratas de que su futuro reside en el sur de Estados Unidos.

“Lo único que hice fue tener el valor de imaginar una noche como esta”, dijo Colom ante una multitud de cientos de personas reunidas en la universidad Tougaloo College para celebrar su victoria. “Tuve el valor de creer en Mississippi. Tuve el valor de comprender que podemos demostrarle al país que Mississippi importa”, agregó.

La última vez que Mississippi eligió a un nuevo senador demócrata fue en 1947. El ganador fue un acérrimo segregacionista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde preguntas de la prensa antes de abordar el Air Force One el 26 de octubre de 2026 en la Base Conjunta Andrews, Maryland, antes de su viaje a Mississippi para apoyar a la candidata republicana CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Esta última victoria dará a los demócratas 55 escaños en el Senado de 100 miembros, con 44 para los republicanos y una contienda en el estado de Alaska aún por resolverse. La contienda en este estado se decidió en el último momento, una sorpresa para muchos observadores que dudaban de la magnitud de la ola azul demócrata.

La campaña de Colom

Colom, un fiscal local de 43 años, aprovechó la numerosa población negra del estado, el descontento con la economía y los errores de Hyde-Smith para conseguir un segundo mandato completo.

“Realmente merecen un senador que los escuche, que se preocupe por lo que piensan, que se preocupe por lo que están pasando”, dijo Colom en la recta final de la campaña.

Una seguidora del candidato demócrata para el Senado de Mississippi Scott Colom saca una foto con su celular en un evento de campaña, el 11 de noviembre de 2026. ap news

Hyde-Smith, de 67 años, llamó a Colom a última hora de la tarde del miércoles para reconocer su derrota y poco después publicó un discurso de concesión.

“Si bien este no es el resultado que buscábamos ni esperábamos, respeto la decisión de los votantes de Mississippi”, dijo Hyde-Smith. “Quiero felicitar a Scott Colom y desearle lo mejor al asumir la enorme responsabilidad de representar a nuestro gran estado”.

Durante la campaña, Colom afirmó que podía representar a todo Mississippi, un estado donde las divisiones raciales han definido durante mucho tiempo su política y su sociedad, y repitió esa promesa tras su victoria.

“Mi compromiso con todos y cada uno de ustedes es que, en primer lugar, voy a tratar a sus hijos como quiero que traten a los míos”, dijo Colom. “Voy a tratar su futuro como quiero que sea el mío” y “trabajaré para mejorar la vida de todos los habitantes de Mississippi”, indicó.

La batalla del Sur

Los líderes del Partido Demócrata celebraron el triunfo del senador electo, haciendo alusión al creciente estatus del Sur como campo de batalla político tras otras victorias desde Carolina del Norte y Carolina del Sur hasta Georgia y Texas.

“Scott llevó a cabo la campaña de su vida y reinventó lo que es posible para los demócratas en el Sur”, publicó Chuck Schumer, líder demócrata del Senado por Nueva York.

El candidato demócrata para el Senado de Mississippi Scott Colom junto a su familia durante un evento electoral, el 11 de noviembre de 2026. ap news

El expresidente Bill Clinton, oriundo de Arkansas y que hizo campaña con Colom días antes de las elecciones, se dirigió al senador electo en las redes sociales y le dijo que había ganado “porque usted cree en la promesa de la gente de su estado”. “Y ellos creyeron en usted también”.

Una campaña exitosa

Hijo de un exrepublicano que trabajó para el presidente Ronald Reagan, Colom produjo uno de los anuncios más difundidos del año. Después de que Hyde-Smith pareciera restarle importancia a los altos precios de la carne de vaca al afirmar que los consumidores podían optar por otras proteínas, Colom editó un anuncio de 30 segundos que mostraba a votantes incrédulos diciendo que “elegirían a otro senador”.

Cuando Trump llegó a Corinth, Mississippi, a finales de octubre para un mitin con Hyde-Smith, Colom recorrió la fila de simpatizantes de Trump mientras esperaban para entrar. Se presentó y les preguntó sobre sus inquietudes.

Más tarde, cuando Trump llamó a Hyde-Smith al escenario, ella pronunció solo nueve palabras en seis segundos antes de retirarse: “¿No es este el mejor presidente de nuestra generación?”.

La aparición de Colom fuera del mitin siguió su estrategia de criticar las políticas de Trump —especialmente la guerra con Irán que disparó los precios de la gasolina y los aranceles que causaron problemas a los agricultores de Mississippi— sin atacar personalmente al presidente ni a quienes votaron por él.

En cambio, atribuyó sistemáticamente la responsabilidad a Hyde-Smith, presentándola como una figura irrelevante en Washington, una crítica que caló hondo en un estado acostumbrado a senadores influyentes y con larga trayectoria.

El senador electo concluyó su campaña con un anuncio en el que aparecía en la casa de Medgar Evers en Jackson, el líder de los derechos civiles que, en 1963, fue asesinado a tiros en la entrada de su casa por un supremacista blanco.

Colom relató la historia del servicio militar de Evers en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, sus esfuerzos por registrar votantes en Mississippi, su asesinato y las tres décadas que tomó lograr una condena. “Lo mataron por ayudar a los habitantes de Mississippi a votar”, dijo Colom. “El martes, ejerzan su derecho al voto y honren a todos los que murieron por ese derecho”.

El miércoles por la noche, desde el atril, Colom dijo que era apropiado que la contienda se anunciara el Día de los Veteranos, al tiempo que rindió un nuevo homenaje a Evers. “Sirvió a su país, regresó a Mississippi y no le permitieron votar”, dijo Colom. “Pero tenía fe en que Mississippi podía progresar”.

Agencias AP y AFP