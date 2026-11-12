Hunden un trasatlántico frente a Florida para crear el mayor arrecife artificial del mundo

MIAMI.– Un trasatlántico estadounidense más largo que el Titanic y que hizo más de 800 viajes en las décadas de 1950 y 1960 comenzó a hundirse este miércoles frente a las costas de Florida para convertirlo en el “mayor arrecife artificial del mundo” y un destino turístico.

El casco del SS United States, de más de 300 metros -unos 30 metros más que el Titanic- se fue llenando de agua para que se hundiera progresivamente en el golfo de México, a 40 kilómetros de Destin, en la costa noroeste de Florida.

A fin de hundir la gigantesca embarcación sin usar explosivos, se abrieron las válvulas que servían para alimentar su sistema de refrigeración, se retiraron más de 400 ventanillas del casco y se abrieron grandes boquetes en sus cubiertas.

Varias lanchas se reúnen en las cercanías del S.S. United States, al fondo, en el comienzo de la operación de hundimiento en la costa de Florida Gerald Herbert - AP

Este proyecto por valor de unos 13,5 millones de dólares busca atraer a buzos y amantes de la pesca alrededor de este arrecife artificial anunciado como el más grande del mundo y que creará un habitát para la fauna marina.

El imponente transatlántico transportó a bordo a numerosas celebridades, entre estas a John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Salvador Dalí o incluso a Walt Disney. También en expresidente Bill Clinton viajó en él en su juventud, para ir a estudiar a la Universidad de Oxford.

La primera travesía en el Atlántico del SS United States data de 1952 y la última de 1969. Ahora, la colosal nave deberá descansar en el fondo marino a 55 metros de profundidad y su punto más alto estará a 18 metros de la superficie.

Hasta ahora, el mayor arrecife artificial era un antiguo portaaviones hundido hace 20 años frente a las costas de Pensacola, también en Florida.

Antes de su reciclaje submarino, el SS United States pasó más de un cuarto de siglo en un muelle de Filadelfia, en la costa este de Estados Unidos.

Los últimos instantes del S.S. United States previo a su adiós definitivo en el fondo del mar Gerald Herbert - AP

En sus días de gloria, el SS United States era rápido, lujoso y prácticamente indestructible. Como solía decir su diseñador, William Francis Gibbs: “No se le puede prender fuego, no se puede hundir y nadie puede alcanzarlo”.

Y tenía razón, hasta cierto punto. Resultó ser un barco muy difícil de hundir. De hecho, hicieron falta años de planificación y preparación para llegar a este momento. Y también algo de lucha: un grupo dedicado a la preservación presentó una demanda de última hora para intentar bloquear la iniciativa, aunque un juez la desestimó.

Obra maestra

Gibbs fue una figura destacada de la arquitectura naval del siglo XX, y el SS United States fue su obra maestra. Construido durante los años de bonanza posteriores a la Segunda Guerra Mundial, era un transatlántico tan rápido que su velocidad máxima llegó a ser un secreto de Estado durante la Guerra Fría.

En su primer viaje transatlántico de ida y vuelta, en julio de 1952, estableció un récord de velocidad que aún perdura.

Durante gran parte de las décadas de 1950 y 1960, el SS United States transportó pasajeros entre Nueva York y Europa; sus orquestas a bordo y sus salones de cóctel amenizaban el viaje de innumerables pasajeros.

Un fotógrafo captura el proceso de hundimiento del S.S. United States Gerald Herbert - AP

Sin embargo, su pasajera más célebre fue, probablemente, la Mona Lisa, que viajó a bordo en 1963 con motivo de una visita a Estados Unidos.

No obstante, a medida que los viajes en avión convirtieron a los transatlánticos en reliquias, el número de pasajeros disminuyó. En 1969, el buque fue retirado del servicio y puesto en reserva. Hasta hace relativamente poco, había permanecido inmóvil en su muelle de Filadelfia.

Para que el barco pudiera convertirse en un arrecife, fue necesario acondicionar sus oscuros y laberínticos interiores para garantizar la seguridad de los buceadores.

Asimismo, hubo que vaciar sus enormes tanques de combustible, eliminando los residuos acumulados durante décadas. Para lograrlo, el buque tuvo que ser remolcado a través de gran parte del país -hasta un astillero en Mobile, Alabama- por un remolcador especializado.

Pero, antes de nada, fue necesario convencer a la Guardia Costera de que el barco -cuya eslora equivale a la altura del edificio Chrysler- podía trasladarse con seguridad.

El Titanic se hundió en el Atlántico Norte y vivió para siempre en la leyenda Library of Congress

El esfuerzo por convertirlo en un arrecife artificial fue encabezado por Alex Fogg, jefe de recursos naturales del condado de Okaloosa, Florida, que adquirió el barco en 2024 por un millón de dólares. El condado está reuniendo una colección de barcos hundidos para que los buceadores puedan explorarlos frente a la costa de Destin, en la región conocida como Panhandle de Florida.

El condado de Okaloosa compró el barco a una organización sin fines de lucro, la SS United States Conservancy, que durante años había intentado darle una nueva vida como hotel, complejo de entretenimiento u otro tipo de proyecto. Sin embargo, el destino del buque quedó sellado en 2024, cuando fue desalojado de un muelle en Filadelfia por el propietario de las instalaciones.

Hundir barcos es un negocio, uno que Coleen O’Malley conoce bien. Junto a su esposo, Tim Mullane, dirige la empresa Coleen Marine, la cual, según sus cálculos, ha hundido intencionalmente —o “convertido en arrecifes”— cerca de 140 embarcaciones. El SS United States fue uno de sus clientes más conocidos.

Uno de tantos barcos que yacen en las cálidas aguas del Caribe: el Antilla, ubicado en la costa de Aruba Alejandro Dutto / Ig @alejandrodutto

Fue necesario abrir pasadizos estratégicos por todo el barco para que los buceadores pudieran identificar fácilmente las rutas hacia mar abierto y no quedaran atrapados. Esto también beneficia a la vida marina, al evitar el estancamiento del agua.

Otro aspecto fundamental es garantizar que, tras el hundimiento, el barco repose en posición vertical sobre el lecho marino. Si cayera de costado o volcara, podría volverse inestable y representar un peligro para los buceadores. El secreto reside en asegurarse de que no queden grandes bolsas de aire en su interior.

Agencia AFP y The New York Times