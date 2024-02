escuchar

Con una influencia destacada en el ámbito de la astrología y las interpretaciones cósmicas, Nana Calistar ha logrado alcanzar un lugar importante entre las tarotistas que revelan el destino de las casas zodiacales. Este viernes 23 de febrero, la pitonisa ha puesto el énfasis en el amor, el dinero y el trabajo en el horóscopo que compartió a través de sus redes sociales para cada uno de los signos.

Aries

Aprende de tus experiencias pasadas para no repetir errores. Mantén la constancia en tus objetivos para ver resultados. En el amor, distingue entre atracciones pasajeras y conexiones profundas. Aprovecha las mejoras económicas para liberarte de deudas y avanzar hacia tu bienestar.

Tauro

Evita caer en situaciones complicadas por seguir tus emociones. Un nuevo amor puede revolucionar tu vida. Sé honesto con tus sentimientos y comunica tus inseguridades en la relación. Reconecta con familiares para resolver asuntos pendientes y fortalecer vínculos.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, 23 de febrero UNSPLASH

Géminis

No tomes las críticas de manera personal. Los cambios y desafíos en el amor requieren tu atención. Sé prudente con tus finanzas para evitar problemas económicos. Abre tu corazón a nuevas experiencias amorosas, muéstrate tal cual eres.

Cáncer

Verás el camino claro pronto, pero no apresures las cosas. Aléjate de los problemas familiares que no son tuyos. Libérate de relaciones tóxicas para abrir espacio a nuevas conexiones. Maneja los celos y la envidia en tus relaciones amorosas con comunicación abierta y honesta.

Leo

Concéntrate en tus proyectos y en ti mismo. La inversión en tu bienestar personal te llevará a la felicidad. Maneja tus emociones y salud para evitar complicaciones. En el amor, sé directo y busca solucionar conflictos para fortalecer tu relación.

Virgo

La verdad sobre alguien cercano saldrá a la luz; toma esto como una lección, no como una pérdida. En el amor, la confusión puede surgir; sé claro en tus sentimientos y comunicación. En el trabajo, tu esfuerzo será reconocido y podrías recibir una promoción o aumento.

Los horóscopos de Nana Calistar en este viernes Pixabay

Libra

Tu actitud determina tu realidad. Prepárate para cambios significativos en tu comportamiento. Una nueva persona podría desafiar tu perspectiva. Sé abierto y dispuesto a experimentar lo que la vida ofrece.

Escorpio

Reflexiona sobre tus actos recientes, ya que pueden afectar tus relaciones. Puede que pierdas interés en alguien especial. Mantén la calma ante las noticias y explora todas tus opciones antes de actuar. En el trabajo, considera tus sentimientos y busca lo que realmente te satisfaga.

Sagitario

La proactividad te llevará al éxito. Cuida tus relaciones; la honestidad es clave. Encuentra fuerza en la calma para superar obstáculos. El pasado debe quedarse atrás para poder disfrutar del presente y futuro en el amor.

Capricornio

Guarda tus secretos, no todos merecen conocerlos. Aprende de los retos que enfrentas. Prioriza a quienes realmente importan en tu vida, y deja de lado las distracciones pasajeras. Mira más allá de las apariencias en el amor; a veces, lo que buscas está frente a ti, pero no lo ves.

Las predicciones de Nana Calistar para hoy, 23 de febrero UNSPLASH

Acuario

Evita la ingenuidad para prevenir problemas. Sé auténtico y reconoce tus errores; el verdadero apoyo viene demostrado con acciones, no palabras. El amor florece en la autenticidad. Deja atrás la rigidez y abre tu corazón a la espontaneidad. Concédete ese capricho que has deseado; tu situación financiera te lo permite.

Piscis

Recuerda, las oportunidades expiran. Ve tras lo que deseas sin temor. En el amor, busca el equilibrio; si una parte no contribuye, los problemas surgirán. Si alguien decide irse, no lo retengas; no tienes tiempo que perder.