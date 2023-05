El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 5 de mayo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 5 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Siempre recuerda de dónde provienes y no te permitas ser otra persona solo por el éxito que has obtenido. Además, esto todavía no termina, aún debes trabajar por ser mejor y conseguir nuevas cumbres, más altas.

Tauro

Sueles quejarte mucho de las dificultades que se presentan en el camino al cumplimiento de tus metas, lo que te hace aún más difícil la travesía. No le prestes atención a las cosas que no son tan importantes y sigue en tu lucha.

Géminis

La recomendación para este fin de semana es que tienes que aprender a soltar aquellas cosas que te afectan. A veces lo que otras personas hacen no tiene nada que ver contigo, pero tú sueles tomar todo de forma exagerada.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Iniciarás una etapa de renovación, especialmente en el tema de la salud. Ahora querrás hacer más ejercicio y mantener un régimen alimenticio, por lo que tu cuerpo estará más saludable. Por otro lado, evita vivir solo de recuerdos.

Leo

Conocerás por redes sociales a una persona que se convertirá en una buena amistad. Sin embargo, ten cuidado de relacionarte amorosamente con ella, dado que no será la mejor opción. Ve con más cautela y no te dejes ir de inmediato.

Virgo

Este viernes tendrás cambios de humor repentinos, solo trata de no desquitarte con los demás porque nadie tiene la culpa de tus malestares. En cuanto a tu salud, se impone que mantengas una alimentación más sana.

Libra

Es importante que le demuestres tu interés a esa persona que te gusta. Nunca te guardes ningún sentimiento porque, cuando quieras expresarlo, podría ser demasiado tarde. Si te dejas llevar, se consolidará algo muy bueno para ti.

Escorpión

Se aproximan nuevas oportunidades en muchos ámbitos de tu vida: desde en el trabajo hasta en el romance. Aunque también te enfrentarás a algunas situaciones que te dejarán sin energía ni ganas de salir adelante. Solo ten en mente que esa mala racha será pasajera.

Sagitario

Un negocio que tienes en mente podría funcionar si decides abrirlo ahora. Lo único que tienes que hacer es esforzarte al máximo y ponerle todo tu empeño en sacarlo a flote. No les prestes atención a los comentarios destructivos.

Capricornio

Los astros te dicen que no tengas miedo de empezar de cero, siempre volverás a brillar, no te desesperes. Aléjate de quienes te han dañado y verás cómo todo empieza a fluir. No permitas que la gente decida por ti.

Acuario

Una persona cercana comenzará a desarrollar sentimientos amorosos hacia ti. Podría ser la pareja que siempre buscaste, pero también es probable que no. Sea cual sea tu sentir, tienes que hacérselo saber. No la ilusiones en vano.

Piscis

Es preciso que mantengas la calma ante una situación que viviste hace unos días. Las venganzas no son buenas y no es recomendable que las lleves a cabo. Si alguien te traicionó, no te preocupes, el karma le llegará.

