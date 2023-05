El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 5 de mayo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 5 de mayo para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Se impone que te comprometas más con lo que haces porque, de lo contrario, será más complicado que logres tus objetivos personales. Es necesario que des pasos firmes hacia tus metas y que no pierdas ese espíritu luchador.

TAURO

Recordarás a una persona del pasado, pero no significa que realmente le quieras en tu vida otra vez. Atesora esos momentos. Por otro lado, alguien que quieres mucho te dará un importante consejo el día de hoy.

GÉMINIS

Los astros te dicen que no permitas que la vida se te complique, en la mayoría de ocasiones tú eres el responsable de lo que sucede a tu alrededor, gracias a tus decisiones. Así que tú decides si quieres que lo que te rodee sea bueno o malo.

CÁNCER

Deberás tomar una decisión seria este viernes con relación a tu trabajo. Si no sabes qué hacer, pide consejos, pero siempre mantén la compostura y la mente tranquila para que puedas pensar con más claridad.

LEO

Sucederá algo en tu trabajo, que terminará por retrasarte las actividades de todo el día. No tengas miedo de solucionarlo, tú sabes cómo hacerlo. La recomendación de los planetas es que te mantengas alerta para poder observar cualquier oportunidad que se te presente.

VIRGO

Estás en el momento correcto para volver a enamorarte, así que no dudes en dejarte llevar si conoces a alguien nuevo. No tengas miedo de decir lo que sientes, al final de cuentas lo peor que puede pasar es que no seas correspondido, pero si es así podrás superarlo rápido.

LIBRA

Si deseas abrir un negocio, la energía planetaria estará sobre ti para que lo logres. Todo lo relacionado con las finanzas y los comercios está bien proyectado para ti, por lo que no debes tener miedo de hacerlo. Anímate.

ESCORPIO

Es preciso que continúes como hasta ahora, con el control sobre tu vida. No permitas que las dificultades que se te presentan te hagan bajar la guardia o la concentración. Acostúmbrate a tener esa buena vida que deseabas.

SAGITARIO

Probablemente sentirás envidia de una persona cercana a ti que está en su mejor etapa. Sin embargo, en lugar de mirar hacia los lados, deberías enfocarte en tu propia vida y en trabajar por lo que quieres. Tú eres quien puede conseguir esos anhelos.

CAPRICORNIO

La recomendación para este viernes es que dejes atrás todos tus miedos, dado que es lo que principalmente te retrasa en el cumplimiento de tus metas. Haz tu mayor esfuerzo y verás cómo desaparecen.

ACUARIO

Si estás en un proceso académico, es probable que haya instantes de tensión y de preocupación. No obstante, debes saber que todas esas dificultades te formarán y te abrirán camino como buen profesional si sabes sobrellevarlas.

PISCIS

Si tienes deudas, es mejor que las pagues porque se te podría pasar la mano y al final te quedarás sin dinero. Es preciso que tengas una mejor relación con el dinero, para que nunca te falte y siempre tengas el control sobre él.

