El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 5 de mayo

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 5 de mayo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Los sentimientos que tienes por tus seres queridos se exaltarán y ahora serás una persona más expresiva. Querrás demostrarles cuánto los quieres. En el plano profesional, recibirás el reconocimiento que mereces por parte de tus jefes.

Números de suerte: 22, 5, 38.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación para este fin de semana es que busques soluciones para todo eso que te afecta. En lugar de lamentarte o estresarte, ocúpate de ello. Por otro lado, brillarás tanto en tu trabajo que no dejarás que nadie te opaque.

Números de suerte: 7, 39, 12.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Se impone que tengas más cuidado al momento de envolverte en relaciones precipitadas, trata de ser más cauteloso para evitar salir herido. Respecto al área profesional, recibirás algunas ofertas y reconocimientos por tu trabajo.

Números de suerte: 7, 40, 32.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Es probable que este viernes suceda todo lo que creías imposible. No lo podrás creer, pero esa es la manera en la que la energía planetaria se hace presente en tu vida. Acércate a viejas amistades, podrían ser la vía para que consigas el éxito.

Números de suerte: 32, 8, 16.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Si estás soltero, los astros te dicen que encontrarás el amor en círculos de gente de tu misma profesión o incluso en actividades sociales a las que asistas. Puede ser que también conozcas a alguien por redes sociales.

Números de suerte: 25, 12, 4.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Si antes eras una persona callada y que no refutaba nada, ahora serás todo lo contrario. Demandarás tus derechos y que se te respete a como dé lugar. No pensarás en derramar ni una lágrima más por algo que no mereces.

Números de suerte: 40, 15, 1.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Llegó la hora de que te tomes la libertad de decidir y actuar como mejor te parezca. Nadie tiene por qué cuestionar lo que haces con tu vida. Tu presencia iluminará a muchas personas que atraviesan por momentos desafortunados.

Números de suerte: 8, 14, 1.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Recuperarás todo lo que perdiste en años anteriores, tanto en la rama económica como en la de la salud y hasta las relaciones interpersonales. Son tiempos de lograr el éxito que siempre soñaste, no recibirás menos.

Números de suerte: 5, 20, 13.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los planetas te ayudarán a tener una mejor intuición para que decidas qué hacer en situaciones difíciles. Confía en tu sexto sentido, no te fallará. Por otro lado, te alejarás de la gente que te amarga la vida y no te aporta nada positivo.

Números de suerte: 6, 50, 23.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Es preciso que aproveches todas las oportunidades profesionales que se te presenten en los próximos días. Es hora de crecer, de aprender cosas nuevas y sobre todo de llegar al éxito. Cultívate intelectualmente.

Números de suerte: 33, 18, 20.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

La gente comenzará a reconocer tus talentos artísticos y eso te motivará a escalar nuevas cumbres. Respecto al amor, es mejor que lo tomes todo con calma y no te precipites porque podrías cometer errores.

Números de suerte: 11, 2, 47.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Se impone que le pongas todo tu corazón a lo que hagas, esa es una buena manera de lograr que todo te salga bien. Cuando planificas y te esfuerzas, no hay manera de que algo resulte mal. Tendrás nuevos sueños para cumplir.

Números de suerte: 46, 29, 32.

LA NACION