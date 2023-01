El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 6 de enero

escuchar

Nana Calistar ofreció para este viernes 6 de enero nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

El Universo es consciente de todas las situaciones difíciles que has atravesado hasta ahora. Por eso, hará justicia y pondrá a las personas que te dañaron en su lugar. Hoy también podrías recibir una noticia inesperada en el tema económico.

Tauro

La recomendación es que te cuides de una persona que dice ser tu amiga porque te podría meter en problemas. Todavía no sabes quién es, pero lo mejor es que evites contar tus secretos a la gente hasta que descubras su identidad.

Géminis

Habrá algunos cambios de última hora que en un inicio te sacarán de órbita. Serán todos relacionados al tema amoroso. Sin embargo, no debes tener miedo, las cosas se solucionarán más pronto de lo que piensas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Los astros te dicen que tienes que aprender de tus errores y no dejarte caer ante cualquier adversidad. Si las cosas no andan bien tómalo con calma y con fe de que todo mejorará en un momento. Tus enemigos se debilitarán y podrías aprovechar esa oportunidad.

Leo

Recibirás algunas sorpresas este fin de semana, sobre todo relacionadas con viejos amores. Personas del pasado regresarán a tu vida. Además, te enterarás de situaciones que te dejarán muchas dudas. No te preocupes, todo tomará su lugar poco a poco.

Virgo

Estar soltero nunca es señal de mal augurio. Es mejor no tener pareja que relacionarte con alguien que no te hace feliz solo por el miedo a quedarte solo. Los planetas te exhortan a no buscar la felicidad en la gente, sino en las cosas pequeñas de la vida.

Libra

Debes estar preparado para lo que se avecina en próximos días: malas noticias. Tu entorno estará complicado y las decepciones no se harán esperar. Sin embargo, no todo será negativo. También recibirás cambios positivos.

Escorpión

Te llegará una llamada o un mensaje por parte de alguien que solo quiere verte caer. La recomendación es que escuches con calma lo que tiene para decirte y después lo ignores totalmente. Por otro lado, conocerás a una persona que promete convertirse en un gran amor.

Sagitario

Sueles ser ese tipo de trabajador que se molesta cuando algo no le sale desde el primer intento. Por eso, debes tomar con un poco más de calma todas tus actividades. Date la oportunidad de procesarlo y de intentarlo las veces que sea necesario.

Capricornio

Los astros te dicen que tienes que comenzar a evaluar tus relaciones personales. No mantengas en tu vida a la gente que te lastima solo porque son viejos amigos. A veces hasta a la familia hay que sacar del entorno con tal de estar bien.

Acuario

Este viernes te harán una propuesta de trabajo que no puedes rechazar. Es prometedora, sobre todo en el tema económico. Las ganancias que recibirás no se comparan con las de otros empleos que has tenido. Así que no lo pienses mucho y di que sí desde el primer momento.

Piscis

Llegó la hora de que seas un poco más ordenado con tu dinero y tus gastos. Debes ser consciente de cuáles son tus ingresos para así poder dividirlos en los aspectos más esenciales. Los lujos y gustos siempre déjalos para el final.

