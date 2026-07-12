Adiós Ron DeSantis: cuándo asumirá el nuevo gobernador de Florida tras las elecciones 2026
La salida obligada del actual mandatario republicano abre una nueva etapa política en el estado
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Ron DeSantis atraviesa la recta final de su gestión como gobernador de Florida y las elecciones de 2026 definirán quién ocupará el cargo durante los próximos cuatro años. Como la Constitución estatal prohíbe un tercer mandato consecutivo, el republicano deberá dejar el cargo al concluir su actual período.
Cuándo asumirá el nuevo gobernador de Florida
De acuerdo con la Constitución de Florida, el próximo gobernador asumirá el martes 5 de enero de 2027, fecha fijada como el primer martes de enero posterior a las elecciones generales de 2026.
Ese día concluirá oficialmente la administración DeSantis, quien llegó al poder tras ganar los comicios de 2018 y consiguió la reelección en 2022 con una amplia ventaja. La ceremonia de juramentación marcará el inicio de una nueva etapa política en Florida, donde el próximo gobernador, ya sea republicano o demócrata, deberá hacerse cargo de la gestión del Estado del Sol.
Por qué DeSantis no puede postularse en las elecciones de 2026
Según el Artículo IV de la Constitución de Florida, ninguna persona puede ser elegida para un tercer mandato consecutivo como gobernador. La disposición establece que quien haya ocupado el cargo durante más de seis años en dos períodos consecutivos queda impedido de competir inmediatamente por una nueva gestión.
Como DeSantis asumió el 8 de enero de 2019 y fue reelegido en 2022, quedó alcanzado por esa limitación. Esta norma se alinea con reglas similares que tienen otros estados y que buscan la alternancia de nombres en el poder.
Florida integra el grupo de estados que aplican restricciones a sus máximas autoridades ejecutivas. Durante su administración, el mandatario logró un alto perfil público con medidas que trascendieron las fronteras estatales, especialmente en áreas como política migratoria.
Dado este alto perfil, DeSantis incluso fue considerado en encuestas como un potencial candidato republicano para las elecciones nacionales de 2028 en Estados Unidos.
Quiénes buscan reemplazar a DeSantis en Florida
La carrera por la gobernación está activa de cara a las elecciones primarias del 18 de agosto y las generales del 3 de noviembre en el estado. En el Partido Republicano, la candidatura se disputa entre:
- Byron Donalds
- James Fishback
- Paul Renner
- Jay Collins
- Jim Holcomb
- Arthur McCaffrey
- Daniel Nokovich
- William Reicherter
- Rachel Rodríguez
- James Shaw
- Caneste Succe
- Bobby Williams Jr.
Por el lado del Partido Demócrata, aparecen:
- David Jolly
- Evelyn Castillo-Bach
- Thomas Fernández
- Dayna Foster
- Dotie Joseph
- Stephann Norman
De acuerdo con expertos de Tallahassee Democrat, entre los principales desafíos que enfrentará el próximo gobernador se encuentran:
- Costo de vida en aumento en distintas regiones del estado.
- Seguros de vivienda con primas elevadas.
- Crecimiento de la población y presión sobre la infraestructura.
- Políticas migratorias y seguridad fronteriza.
- Acceso a servicios esenciales y desarrollo económico.
DeSantis puede volver a ser gobernador en el futuro
Aunque no podrá competir en 2026, la Constitución estatal no le impide regresar más adelante. Según lo que establecen las normas de Florida, DeSantis podría postularse nuevamente en una elección futura siempre que otro dirigente ocupe antes la gobernación.
La prohibición alcanza únicamente a los mandatos consecutivos, por lo que un eventual regreso está permitido bajo las normas vigentes.