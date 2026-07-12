Adiós Ron DeSantis: cuándo asumirá el nuevo gobernador de Florida tras las elecciones 2026

Ron DeSantis atraviesa la recta final de su gestión como gobernador de Florida y las elecciones de 2026 definirán quién ocupará el cargo durante los próximos cuatro años. Como la Constitución estatal prohíbe un tercer mandato consecutivo, el republicano deberá dejar el cargo al concluir su actual período.

Cuándo asumirá el nuevo gobernador de Florida

De acuerdo con la Constitución de Florida, el próximo gobernador asumirá el martes 5 de enero de 2027, fecha fijada como el primer martes de enero posterior a las elecciones generales de 2026.

Ron DeSantis reveló su postura sobre los límites de mandato en el Congreso

Ese día concluirá oficialmente la administración DeSantis, quien llegó al poder tras ganar los comicios de 2018 y consiguió la reelección en 2022 con una amplia ventaja. La ceremonia de juramentación marcará el inicio de una nueva etapa política en Florida, donde el próximo gobernador, ya sea republicano o demócrata, deberá hacerse cargo de la gestión del Estado del Sol.

Por qué DeSantis no puede postularse en las elecciones de 2026

Según el Artículo IV de la Constitución de Florida, ninguna persona puede ser elegida para un tercer mandato consecutivo como gobernador. La disposición establece que quien haya ocupado el cargo durante más de seis años en dos períodos consecutivos queda impedido de competir inmediatamente por una nueva gestión.

DeSantis no puede volver a postular como gobernador en 2026 Oficina del gobernador de Florida

Como DeSantis asumió el 8 de enero de 2019 y fue reelegido en 2022, quedó alcanzado por esa limitación. Esta norma se alinea con reglas similares que tienen otros estados y que buscan la alternancia de nombres en el poder.

Florida integra el grupo de estados que aplican restricciones a sus máximas autoridades ejecutivas. Durante su administración, el mandatario logró un alto perfil público con medidas que trascendieron las fronteras estatales, especialmente en áreas como política migratoria.

Dado este alto perfil, DeSantis incluso fue considerado en encuestas como un potencial candidato republicano para las elecciones nacionales de 2028 en Estados Unidos.

Quiénes buscan reemplazar a DeSantis en Florida

La carrera por la gobernación está activa de cara a las elecciones primarias del 18 de agosto y las generales del 3 de noviembre en el estado. En el Partido Republicano, la candidatura se disputa entre:

Byron Donalds

James Fishback

Paul Renner

Jay Collins

Jim Holcomb

Arthur McCaffrey

Daniel Nokovich

William Reicherter

Rachel Rodríguez

James Shaw

Caneste Succe

Bobby Williams Jr.

Por el lado del Partido Demócrata, aparecen:

David Jolly

Evelyn Castillo-Bach

Thomas Fernández

Dayna Foster

Dotie Joseph

Stephann Norman

Byron Donalds y Paul Renner son dos de los nombres republicanos más fuertes para las elecciones a gobernador de Florida X Byron Donalds/FLgov/ X Paul Renner

De acuerdo con expertos de Tallahassee Democrat, entre los principales desafíos que enfrentará el próximo gobernador se encuentran:

Costo de vida en aumento en distintas regiones del estado.

en aumento en distintas regiones del estado. Seguros de vivienda con primas elevadas.

con primas elevadas. Crecimiento de la población y presión sobre la infraestructura.

y presión sobre la infraestructura. Políticas migratorias y seguridad fronteriza.

y seguridad fronteriza. Acceso a servicios esenciales y desarrollo económico.

DeSantis puede volver a ser gobernador en el futuro

Aunque no podrá competir en 2026, la Constitución estatal no le impide regresar más adelante. Según lo que establecen las normas de Florida, DeSantis podría postularse nuevamente en una elección futura siempre que otro dirigente ocupe antes la gobernación.

La prohibición alcanza únicamente a los mandatos consecutivos, por lo que un eventual regreso está permitido bajo las normas vigentes.