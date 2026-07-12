El Uscis endurece las preguntas para obtener la green card: qué anticipan los abogados de inmigración

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) aplica un enfoque más riguroso en las entrevistas de ajuste de estatus para solicitantes de green card dentro de Estados Unidos. Un memorando oficial del 21 de mayo de 2026 recuerda que este trámite no es automático, sino una decisión discrecional favorable, por lo que los solicitantes deben demostrar factores que justifiquen aprobar la residencia permanente sin completar el proceso en el extranjero.

Las nuevas prioridades en las entrevistas del Uscis

Los agentes enfocan ahora su escrutinio en las razones específicas que motivaron al solicitante a permanecer en EE.UU. Los oficiales pueden pedir a los interesados que presenten pruebas concretas de factores positivos para respaldar su solicitud y justificar su permanencia.

Esta nueva modalidad busca determinar si el pedido amerita una gracia administrativa o si debe seguir el curso desde el país de nacimiento del solicitante. Respuestas poco claras o mal fundamentadas pueden derivar en la emisión de solicitudes de evidencia adicionales o incluso en negativas directas. Los especialistas advierten que este cambio de política aumenta la incertidumbre si el interesado no cuenta con la documentación adecuada desde el inicio.

Ajuste de estatus: qué otras preguntas pueden hacer los agentes de Uscis

La firma de abogados Modern Law advirtió que los oficiales ahora sondean áreas que antes no eran tan relevantes para verificar la elegibilidad. Por ejemplo, mencionaron que los agentes interrogan a los solicitantes sobre su participación detallada en la vida de sus hijos y su historial laboral completo.

El cuestionario también abarca preguntas sobre el historial de presentación de impuestos y si el interesado posee las declaraciones correspondientes. A su vez, las autoridades indagan sobre la participación comunitaria y cualquier actividad caritativa realizada, en busca de pruebas de integración y buena conducta dentro de la sociedad estadounidense.

El Uscis tiene nuevas exigencias al momento de revisar una solicitud de ajuste de estatus Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Asimismo, los oficiales preguntan sobre cualquier historial criminal previo, incluso respecto a arrestos que no derivaron en cargos formales. En estos casos, solicitan explicaciones sobre las acciones correctivas emprendidas por el solicitante desde el momento del incidente hasta la actualidad.

En ese marco, contar con un “paquete de equidades positivas” preparado junto a un abogado es una ventaja para el solicitante ante esta nueva realidad. Quienes llegan preparados solo para los temas de elegibilidad básica pueden estar desorientados durante el intercambio con el oficial del Uscis.

Qué establece el nuevo memorando del Uscis

El memorando oficial del 21 de mayo reafirma que el ajuste de estatus constituye un acto de discreción y gracia administrativa, no un derecho automático. La normativa enfatiza que este proceso extraordinario no fue diseñado para reemplazar los procedimientos consulares regulares de visado previstos por el sistema.

El documento instruye a los oficiales a evaluar la totalidad de las circunstancias en cada caso individual y ponderar tanto los factores positivos como los negativos. Ante la ausencia de un caso claro con equidades positivas, los adjudicadores tienen instrucciones de emitir notificaciones de intención de negar o requerimientos de evidencia antes de decidir.

Abogados de inmigración advierten sobre las preguntas que puede hacer el Uscis durante las entrevistas de ajuste de estatus tras el nuevo memorando Magnific

Esta política subraya que la carga de la prueba recae exclusivamente sobre el solicitante, quien debe convencer al oficial sobre la conveniencia del beneficio. El Uscis recuerda que, al denegar un beneficio, debe emitir un aviso escrito con las razones específicas de la decisión. En dichos casos, el aviso incluirá el análisis de los factores ponderados y la justificación de por qué los aspectos negativos superan a los positivos.