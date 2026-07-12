Cuáles son los trabajos con mejor salario en julio 2026 en Estados Unidos: más de 500 mil al año

Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) dejan en claro que las especialidades médicas de alta complejidad dominan los puestos de trabajo mejor pagos del país norteamericano. Los especialistas en cirugía pediátrica son los más ingresos, con un salario promedio anual de 502.050 dólares.

Especialidades médicas que registran los mejores ingresos en EE.UU.

Según el más reciente informe de la BLS, las ocupaciones relacionadas con el diagnóstico y tratamiento médico son las que reportan los mejores salarios.

Los profesionales de la salud son los que reportan mejores ingresos en Estados Unidos Freepik

Después de los cirujanos pediátricos, los siguientes son los profesionales mejor pagos en EE.UU. en julio de 2026:

Cardiólogos : ingresos anuales de US$454.940

: ingresos anuales de US$454.940 Radiólogos : ingresos anuales de US$381.530

: ingresos anuales de US$381.530 Cirujanos generales: ingresos anuales de US$373.930

ingresos anuales de US$373.930 Cirujanos ortopédicos : ingresos anuales de US$373.570

: ingresos anuales de US$373.570 Anestesiólogos : ingresos anuales de US$360.570

: ingresos anuales de US$360.570 Cirujanos orales y maxilofaciales: US$346.490

Además, los roles de enfermería especializada tienen ingresos altos. Por ejemplo, los enfermeros anestesistas perciben un salario anual de US$248.320, lo que la ubica como la posición mejor pagada en el sector salud que no requiere título de médico, cirujano o dentista.

Otras profesiones bien pagadas en EE.UU. en 2026

Aunque la medicina lidera la lista de los trabajos mejor pagados en EE.UU. en 2026, el informe de la BLS también señala otros sectores que ofrecen compensaciones de alto nivel, por ejemplo, en el sector aeronáutico.

Según el documento, los pilotos de aerolíneas, copilotos e ingenieros de vuelo registran un promedio salarial de US$288.650 anuales. Por otra parte, en el ámbito corporativo, los directores ejecutivos (Chief Executives) perciben un salario medio anual de US$269.630.

Los pilotos de aerolíneas son los trabajadores mejor pagados fuera del ámbito médico Pexels

También destacan los atletas y competidores deportivos que ganan un promedio de US$206.180 al año. Otros profesionales con sueldos superiores al promedio son:

Gerentes de sistemas de computación e informática: US$192.160 al año.

US$192.160 al año. Gerentes financieros: US$186.910 al año.

US$186.910 al año. Abogados : US$185.840 al año.

: US$185.840 al año. Gerentes de ingeniería y arquitectura: US$181.540 al año.

US$181.540 al año. Gerentes de ciencias naturales : US$180.250 al año.

: US$180.250 al año. Gerentes de marketing: US$177.770 al año.

US$177.770 al año. Físicos: US$171.180 al año.

US$171.180 al año. Psicólogos organizacionales : US$170.230 al año.

: US$170.230 al año. Ingenieros de software: US$162.670 al año.

Cuál es el salario promedio anual en EE.UU.

La BLS indica que el salario promedio anual en Estados Unidos es de US$69.770. Con base en esa cifra, un cirujano pediátrico, el profesional mejor pagado gana en promedio más de siete veces lo que percibe un trabajador típico.

Abbott restringió la contratación de ciudadanos extranjeros mediante el programa de visas H-1B

En el informe se destaca que sectores como la construcción y extracción tienen un promedio ligeramente por debajo de la media nacional al situarse en US$65.360. No obstante, los ingresos también varían de manera importante de acuerdo con la especialidad, por ejemplo:

Instaladores y reparadores de ascensores y escaleras mecánicas . Es la ocupación mejor pagada del sector con un salario promedio anual de US$109.820.

. Es la ocupación mejor pagada del sector con un salario promedio anual de US$109.820. Supervisores de primera línea de trabajadores de construcción y extracción . Perciben un promedio de US$86.450 al año.

. Perciben un promedio de US$86.450 al año. Trabajadores de acabados. Su salario promedio anual es de US$84.920.

Los trabajos peor pagados en EE.UU. en 2026

De acuerdo con el reporte del BLS, ocho de las diez ocupaciones con más trabajadores perciben ingresos por debajo de ese promedio. Los trabajos que registran las remuneraciones más bajas son: