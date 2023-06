El horóscopo de Niño Prodigio para la semana del 5 al 9 de junio

escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos para la semana del 5 al 9 de junio a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada miembro de la rueda zodiacal. Advirtió que, a nivel general, serán días claves para avanzar en diferentes aspectos.

Aries

Debes prepararte para atraer todas las miradas, ya que los próximos días estarás radiante y no habrá nadie que no se dé vuelta a verte. Causarás sensación en donde quiera que te pares y dejarás huella en la memoria de las personas.

Tauro

Será una semana en la que el amor predominará y estarás rodeado de tus seres queridos. Permanecer cerca de tu hogar te hará sentir más tranquilo. Por otro lado, evaluarás si vale la pena seguir cerca de ciertas personas.

Géminis

Descubrirás que hablar desde el corazón es la forma más efectiva de comunicarte. Es que así es como lograrás llamar la atención de los demás y hacerte escuchar. Déjate guiar por tus habilidades comunicativas.

Cáncer

Esta semana disfrutarás más de la vida y no te importará derrochar dinero en ese camino. Si tienes el suficiente para cubrir tus gastos básicos, no dudes en darte algunos gustos. Se vale celebrar tu existencia de esa manera.

Leo

Sentirás el deseo de modificar diferentes aspectos de tu entorno y uno de ellos será la manera en la que te relacionas con la gente. Ahora, antes de encariñarte con alguien, le expresarás tus gustos y preferencias para que todo quede claro desde el principio.

Virgo

Recordarás a algunos amores de tu pasado y eso te causará problemas con tu pareja actual. Trata de que esos recuerdos no influyan en tu presente, perdona y no te obsesiones con algo que no pudo ser. Deja ir a quien no quiso quedarse.

Libra

Descubrirás que la única forma en la que mantendrás una buena interacción con tus seres queridos es al actuar y expresarte con honestidad. Debes de decir lo que sientes desde el corazón y disfrutar de cada instante.

Escorpio

La recomendación para esta semana es que trabajes más en tus relaciones públicas, dado que ese será un factor fundamental para tu crecimiento profesional. Rodéate de gente que te ayude a mejorar y ve por tus objetivos con más determinación.

Sagitario

Es probable que, si no tienes pareja, comiences a enamorarte de alguien. Sin embargo, debes tener cuidado de no idealizar a esa persona desde el principio porque no puede convertirse en lo que tú quieres. Podrías llevarte alguna decepción.

Capricornio

Te atreverás a vivir nuevas experiencias a un lado de tu pareja, incluso aquellas que creías imposibles o inimaginables. Eso provocará que tu ser amado te vea de otra forma, una más amorosa y en la que le parecerás irresistible.

Acuario

Si tienes pareja, se impone que le expreses cómo te sientes, ya que en los últimos tiempos has pensado que no te valora y que no te trata como te mereces. Que no te apene decirlo, es tu derecho como persona y como miembro de la relación.

Piscis

El Cosmos se alineará y tú te darás cuenta de que necesitas disfrutar más de la vida sin preocupaciones. La cotidianidad parecerá monótona a simple vista, pero tú aprenderás a vivirla de una forma más atrevida y divertida.

LA NACION