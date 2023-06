El pequeño departamento que se alquila por 2350 dólares en Nueva York y esconde un detalle insólito

escuchar

Un pequeño departamento ubicado en Greenwich Village, Nueva York, ha llamado la atención de las personas por su tarifa de alquiler. Los propietarios lo ofertan por US$2350 mensuales, al principio pareciera que se trata de una gran oportunidad, dado que los costos de vivienda en la Gran Manzana llegan a ascender hasta los US$4000. No obstante, los interesados se decepcionan cuando revisan el lugar, ya que descubren que es muy reducido y que tienen que compartir el baño con otros huéspedes.

La propiedad comenzó a hacerse viral en TikTok luego de que un hombre, identificado como Omar Labock, publicara un video en el que hace un recorrido por la vivienda. “¿Puedes creer que este es un departamento en Nueva York? Es el lugar más pequeño que he visto”, dice al inicio. Luego graba todo el mini hogar de siete metros cuadrados. “El espacio que ves es el departamento completo”, agrega.

En las imágenes se ve una pequeña cocina conformada por cuatro gabinetes, instalada en un extremo del lugar y equipada solamente con una heladera pequeña y un lavaplatos. El hombre da unos pasos hacia adelante y llega hasta una ventana, donde se aprecia una vista al vecindario. El departamento también cuenta con un mini armario ubicado a un lado de la entrada principal, y solo eso. “Podrás preguntarte, ¿dónde está el baño?”, señala el creador de contenido: “La respuesta es que no hay uno adentro”.

Un joven mostró el pequeño departamento que se alquila en Nueva York por más de US$2000

Labock sale del departamento y muestra que en ese piso hay cuatro unidades similares a la que mostró. Las personas que viven ahí comparten un diminuto baño que está ubicado en el pasillo. El joven sugirió que su precio, a pesar de ser menor al promedio de los alquileres de la Gran Manzana, es demasiado comparado con lo que ofrece la vivienda. Al momento de publicar su video, la tarifa del lugar era de US$1970 mensuales, precisó.

El baño se encuentra en el pasillo y se comparte con otros huéspedes TikTok/@omerlabock

El clip provocó diversas reacciones por parte de los usuarios, aunque todos coincidieron en que el espacio era muy pequeño para lo que costaba. “¿US$2000 por un armario? No, así estoy bien”; “¿Por qué alguien querría vivir ahí? Nunca lo entenderé”; “Eso debería ser ilegal”; “Honestamente no entiendo cómo la gente de Nueva York puede vivir en lugares tan pequeños y caros”; “Es una habitación, no un departamento, deberían ofertarlo como tal”; “Prefiero quedarme en mi camioneta, junto al río”; “Sé que así es la vida en la Gran Manzana, pero yo no podría, necesito mi propio baño, por muy pequeño que sea”, escribieron.

El alquiler aumentó pese a las quejas de la comunidad virtual

Labock publicó el clip en diciembre del año pasado. Ahora, casi seis meses después, su alquiler aumentó a US$2350, según informó el New York Post. En abril, la unidad se alquiló a este precio, que ha sido el más alto de su historial. A pesar de las observaciones que los usuarios hicieron, el equipo de publicidad del mini departamento asegura que está listo para que alguien “se mude de inmediato”.

La polémica vivienda se encuentra dentro de un edificio ubicado en 49 West 11th Street, Greenwich Village. Fue construido en 1900, tiene cinco pisos y cuenta con 26 unidades individuales, la mayoría de estas son ofertadas en aplicaciones de alquileres.

El edificio donde está el departamento tiene cinco pisos y fue construido en 1900

