El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 20 de febrero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 20 de febrero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Estarás mejor que nunca en cuanto al amor. Si tienes pareja, pasarás momentos románticos a su lado. Si no tienes, habrá la oportunidad de conocer a alguien. Esa persona llegará a través de una amistad.

Números de suerte: 17, 3, 20.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Es probable que esta semana tengas que cuidar a un ser querido que te necesita, ya sea porque está enfermo o porque pasará por un momento complicado. Solo evita lamentarte y únicamente haz lo que se te pide.

Números de suerte: 46, 2, 13.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

El día de hoy disfrutarás de la energía de los demás. Te sentirás tranquilo al compartir momentos junto a tus seres queridos. Por eso es primordial que este lunes los invites a salir o aceptes esa invitación que te hicieron.

Números de suerte: 27, 15, 38.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Será un lunes de conocer personas que te ayudarán en tu trabajo. Te darán consejos que no podrás evitar seguir. En ese sentido, se te facilitará todo lo relacionado con tu profesión o tu negocio. Los planes que tenías se llevarán a cabo.

Números de suerte: 5, 29, 10.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Te llevarás una sorpresa al descubrir que todo lo que no te agradaba ahora será tu mejor aliado. Eso te ayudará a crecer en el aspecto personal y también en el laboral, ya que te enseñará que adaptarte incluso a lo que no te gusta te hace crecer.

Números de suerte: 43, 22, 18.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Cualquier relación amorosa que tengas o que estés por iniciar está bien proyectada. Te sentirás como en las nubes al lado de esa persona. Por otro lado, los astros te dicen que tienes su compañía para mejorar económicamente.

Números de suerte: 50, 36, 1.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

La recomendación para este inicio de semana es que comiences con esa relación que tienes en puerta o, si tienes pareja, que valores el tiempo a su lado. También es necesario que tomes en cuenta los lazos que tienes con tus amigos y familia.

Números de suerte: 6, 33, 20.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Se impone que resuelvas aquellos problemas que tenías pendientes. Los planetas te ayudarán a hacerlo de la mejor manera, aunque eso implique dejar un poco de lado otros temas que no son tan prioritarios, como el ocio.

Números de suerte: 18, 31, 25.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se enfatizarán en tu entorno todas las actividades creativas y relacionadas con los niños. Sentirás una gran necesidad de enseñarles cosas y también de ayudarlos a crecer. Les harás pasar momentos de diversión.

Números de suerte: 46, 3, 11.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

La paz finalmente llegará a tu vida. Ahora podrás disfrutar de todo lo que tienes y lo que está por llegar sin tapujos. Tendrás una nueva vibra con la que te sentirás conforme y eso te ayudará a generar más ideas para el futuro.

Números de suerte: 15, 33, 41.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Tu vida social se enfatizará esta semana, no habrá ningún día en el que no te invitarán a salir. Por su puesto que no podrás aceptar todas las invitaciones, pero sí puedes valorar y darles prioridad a los amigos que no has visto desde hace tiempo.

Números de suerte: 9, 45, 27.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Se requiere que lleves un mayor control en tus finanzas. Sueles gastar en cosas que no necesitas y además no llevas una bitácora de todos tus movimientos. Si continúas así, es muy probable que pronto entres en banca rota.

Números de suerte: 4, 32, 15.

Horóscopo de Piscis

LA NACION