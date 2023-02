Es experta en viajes y explicó por qué la gente hace fila antes de subirse al avión

escuchar

Hay panoramas que son comunes en los aeropuertos; imágenes que se repiten una y otra vez. En el momento en el que se anuncia el abordaje, los pasajeros suelen levantarse de sus asientos y hacer una fila. Su objetivo es el de ser los primeros en ingresar al avión. Ante este comportamiento frecuente, muchos se preguntan cuál es la prisa, sobre todo si se considera que en la mayoría de las aerolíneas los lugares están asignados desde antes. Por eso, una experta en viajes expuso un motivo por el que ser rápido es importante para muchas personas.

La usuaria de TikTok @affordingstyle suele compartir recomendaciones para sus seguidores. En esta ocasión, aprovechó que estaba en el aeropuerto para responder a una pregunta frecuente: ¿Por qué las personas quieren subir al avión antes que nadie?

Desde su perspectiva, el valor no es de llegar al asiento primero, sino conseguir espacio suficiente para el equipaje de mano. Cuando un vuelo está en su máxima capacidad, los primeros en abordar pueden llevar sus pertenencias con ellos. Sin embargo, a los del final suelen pedirles que facturen sus valijas. “No se trata de estar antes en el avión”, remarcó.

Hay personas para las que separarse de sus pertenencias conlleva un alto grado de ansiedad, por lo cual prefieren no facturarlas. De esta forma, en caso de que hayan cumplido con todos los requisitos previos, pueden tener la certeza de que su equipaje de mano estará con ellos a bordo. “No puedo creer que todavía haya que decir esto, pero aquí estamos”, terminó la creadora de contenido.

Una viajera explicó por qué muchos pasajeros hacen fila para entrar al avión

El clip obtuvo más de 300 mil reproducciones y cientos de usuarios contaron sus propias experiencias. “¡No tenerlo arriba (del asiento) ni enfrente me da tanta ansiedad...!”, expresó una usuaria. Por otro lado, otros criticaron la actitud de ciertos pasajeros, que no toman en consideración a los demás. En estos casos, suelen ocupar más de su espacio disponible y eso hace que otras personas no puedan guardar sus pertenencias.

Las compañías aéreas también han tenido que adaptarse a estas inconformidades de los viajeros, que buscan obtener lo que pagaron por sus boletos. En un intento de maximizar el espacio disponible, United Airlines, por ejemplo, instaló compartimentos de otros tamaños y mostró la forma correcta de poner las valijas, con las rueditas primero y la manija al frente.

La forma correcta de acomodar las maletas en el avión, de acuerdo con United Airlines

Otras recomendaciones para las valijas

Además de una buena planeación y un ingreso ordenado durante el embarque, también se recomienda seguir algunas indicaciones especiales para evitar la obstrucción de los compartimientos. Algunas de las más destacadas son:

Usarlos solo si es necesario : los pasajeros deberán cumplir con el límite de equipaje de mano . Las valijas y pertenencias grandes se colocan arriba, mientras que los bolsos o mochilas pueden colocarse debajo del asiento.

: los pasajeros deberán cumplir con . Las valijas y pertenencias grandes se colocan arriba, mientras que los bolsos o mochilas pueden colocarse debajo del asiento. Respetar el área de las salidas de emergencia : debido a que es importante despejar el área en caso de una emergencia de seguridad, los pasajeros asignados a estos asientos tendrán que colocar sus pertenencias en la parte superior.

: debido a que es importante los pasajeros asignados a estos asientos tendrán que colocar sus pertenencias en la parte superior. No tocar las pertenencias de otros pasajeros.

LA NACION