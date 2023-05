El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 12 de mayo

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 12 de mayo.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es momento de comenzar a darle forma a ese proyecto que tienes en mente. No tengas miedo de incursionar en terreno desconocido, la energía planetaria está de tu lado. Escógete primero a ti, antes que a cualquier cosa.

Números de suerte: 1, 48, 13.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Hacer relaciones públicas siempre es importante y hoy recibirás una prueba de ello. Gente que conociste de la manera más inesperada te ayudará a terminar los últimos detalles de tu nuevo emprendimiento y te dará consejos.

Números de suerte: 7, 15, 38.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Entrarás en un período socialmente activo, te relacionarás con todo el que se te cruce en frente y saldrán muy buenas amistades de allí. También tendrás conversaciones placenteras con tu familia y hasta con tus amigos.

Números de suerte: 3, 12, 20.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Si no tienes pareja, este fin de semana será perfecto para conocer a alguien. Por otro lado, todo el esfuerzo que has hecho últimamente en tu trabajo será visto con buenos ojos por parte de tus superiores, no pasará desapercibido.

Números de suerte: 10, 18, 24.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Cualquier relación que comience el día de hoy está proyectada para ser duradera, ya sea amistosa o romántica. Esa persona dejará profundas huellas en tu vida y sacará la mejor versión de ti, una que ni tú conoces.

Números de suerte: 33, 9, 17.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Este viernes aprenderás a trabajar en equipo. Aunque no te gusta, harás un sacrificio por el bienestar de todos. Sabes lo importante que es compartir con los demás y no dudarás en hacerlo. En cuanto a tu salud, todo estará mejor que nunca.

Números de suerte: 51, 44, 22.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

La recomendación para este fin de semana es que utilices tus tiempos libres para hacer cosas placenteras y relajantes. Te mereces un momento dedicado exclusivamente para ti. Deja que tu mente se desprenda de las preocupaciones.

Números de suerte: 4, 34, 5.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Recobrarás la armonía que había entre una persona muy especial y tú. Si en el pasado tuvieron conflictos, eso quedará atrás. Por otro lado, se prevé que obtengas reconocimientos a nivel profesional, podrían ser económicos.

Números de suerte: 25, 28, 15.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se impone que soluciones todos los problemas que te rodean, pero uno por uno. No intentes hacer todo a la vez porque terminarás más estresado. Dale prioridad a lo que sea más importante y deja que el resto de cosas fluyan.

Números de suerte: 8, 16, 14.

CAPRICORNIO

(21 de dic. - 18 de ene.)

No permitas que el pasado influya en lo que quieres hacer en el presente. Es hora de dejar atrás todas esas limitantes para que puedas construir la felicidad y el futuro que deseas. Son diferentes circunstancias, no hay por qué comparar.

Números de suerte: 32, 5, 20.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Crecerán tus ganas de conocer algo diferente, visitar lugares nuevos y tener experiencias desconocidas. Para lograrlo tendrás que irte de vacaciones y las condiciones económicas y laborales serán favorables para que lo hagas.

Números de suerte: 6, 45, 5.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Es un buen día para demostrar de lo que estás hecho. En tu trabajo se te presentará la oportunidad de enseñar algunos de tus talentos y más de una persona quedará impresionada. No dejes que los nervios te dominen.

Números de suerte: 19, 21, 10.

